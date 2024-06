La injustificable campaña que han iniciado en Inglaterra contra Bellingham

Las malas sensaciones que ha desprendido Inglaterra durante la fase de grupos de la Eurocopa, donde solo ha conseguido cinco puntos gracias a una única victoria por la mínima ante Serbia en la primera jornada y sendos empates frente a Dinamarca y Eslovenia, tiene de uñas a todo el país. Los medios de comunicación, lejos de criticar y centrar su ira en el seleccionador Gareth Southgate, incapaz de hacer jugar bien a una nómina de futbolistas envidiable, centran su mirada en Jude Bellingham.

Solo hay que ver la furia con la que publican los principales tabloides británicos sus juicios sobre el sobresaliente futbolista del Real Madrid. «Inglaterra tiene que cambiar, y eso significa prescindir de Jude Bellingham», señala The Guardian. En su análisis interno, el diario vuelve a disparar. «Lo correcto sería desplazar a Phil Foden al interior y prescindir de Jude Bellingham. Estuvo sensacional en la primera parte del primer partido de Inglaterra, pero fue interesante que Gareth Southgate observara cómo el centrocampista se desvanecía en la segunda parte contra Serbia. Contra Dinamarca, Jude Bellingham estuvo pesado y obstinado en Frankfurt», se puede leer.

Se puede considerar incongruente pedir la suplencia del único jugador que ha destacado, y así lo reconocen en el texto, y que ha sido el autor de uno de los dos goles que Inglaterra ha anotado en los tres encuentros que ha disputado. Sin embargo, para el resto de estrellas de la selección inglesa no existen las críticas. Solo Harry Kane ha recibido algunas pero Saka, que ha sido el futbolista más determinante del Arsenal durante el año, o Phil Foden, nombrado mejor jugador de la Premier League esta temporada, escapan de cualquier tipo de valoración negativa.

Bellingham, centro de las críticas

Wayne Rooney, ex futbolista y leyenda de la selección inglesa, ha defendido a Bellingham puesto que él ha estado en su misma situación en varias ocasiones. «Me parece que está muy frustrado y he estado exactamente en la misma situación que él. Como talismán de Inglaterra y del Real Madrid, no le he oído hablar. Como uno de los jugadores emblemáticos de la selección inglesa, debería estar al frente de ella», ha afirmado el que fuese delantero del Manchester United, que reconoce que el ‘5’ del Real Madrid debe seguir liderando la selección.

Aunque el propio Jude ha reconocido estar «cansado físicamente», también ha afirmado que «el aliento de los fans desde la grada les da fuerzas extra», por lo que no se entienden las críticas en lugar de intentar ayudar al eje que hace funcionar el equipo. El diario The Sun también le ve como la pieza clave por la que pasan muchas de las opciones de la Three Lions durante el torneo continental. «Necesita volver a convertirse en el superhéroe de Inglaterra o no tendrán posibilidades de ganar la Eurocopa», admiten.

Mientras, Phil Foden es el futbolista que para muchos está siendo infravalorado pero no por la presencia de Bellingham en el once titular sino porque Southgate no logra encontrar la posición idónea para que el mediapunta brille y sea desequilibrante como lo ha sido durante todo el curso en el Manchester City. El seleccionador inglés cuenta en su convocatoria con Saka, Foden, Palmer, Mainoo, Kane, Watkins, Gordon, Bowe o Eze.

Pocas veces se ha visto un equipo con tantas alternativas y calidad en la delantera pero Southgate no es capaz de conseguir un fútbol vistoso. La culpa, misteriosamente, es de Bellingham. Neymar Jr., hace tan solo unas horas, colocaba al futbolista del Real Madrid en el segundo escalafón de favoritos al Balón de Oro, empatado con Rodrygo y solo por detrás de Vinicius. Pero también debe estar equivocado.