Franco Mastantuono, un fichaje a fuego lento

Franco Mastantuono es un fichaje a fuego lento. El interés del Real Madrid por el jugador argentino es cierto. Los blancos llevan tiempo siguiéndole y en los últimos meses han intensificado los acercamientos a River Plate con la figura de Santiago Solari y Juni Calafat.

El plan que han trazado los blancos para hacerse con una de las joyas del fútbol argentino es el mismo que han llevado a cabo con otros jóvenes que ya son estrellas mundiales vestidos de blanco como Vinicius, Rodrygo o Valverde. Incluso, más recientemente, Endrick. Fijan el objetivo, apuntan a la familia, el club y los representantes y ejecutan. De momento, la entidad madridista se ha ganado al entorno del jugador, pero la realidad es que en estos momentos ni hay acuerdo ni está cerca de producirse esta circunstancia.

El Real Madrid todavía tiene un duro trabajo por delante si, como parece, quiere hacerse con los servicios de este mediocentro argentino que a sus 16 años está cautivando a todos. 18 partidos, dos goles y una asistencia son sus números con River Plate con tan sólo 16 años.

No obstante, desde el Real Madrid saben que no serán sencillas las negociaciones. Tampoco imposibles, por la buena relación que une a ambos clubes, pero River Plate quiere ganar el máximo dinero posible cuando deje marchar a su último joven valor.

El conjunto millonario reclama la cláusula de 45 millones de euros que tiene el futbolista para vender a un jugador que tiene contrato hasta 2026. Tras tener que vender a Claudio Echeverri al Manchester City por 25 kilos, tienen claro que en esta ocasión deben ingresar más dinero.

Por lo tanto, el Real Madrid sabe perfectamente que si quiere fichar de manera inmediata a Mastantuono deberá pagar 45 millones de euros, ya que los argentinos no se quieren sentar a negociar con nadie en estos momentos. La entidad madridista le considera un talento generacional y estaría dispuesta a hacer un esfuerzo, aunque todavía no tienen claro si llegarán a los 45 kilos que reclaman desde Buenos Aires o intentarán llegar a algún acuerdo a través de una negociación. Una fórmula que se estudia para abaratar la operación es ficharlo y dejarlo una o dos temporadas en Argentina. No obstante, todavía queda mucho camino por recorrer.

Un largo seguimiento

El Real Madrid lleva varios meses siguiendo a Mastantuono. De hecho, empezaron a observarle con mucha atención durante la celebración del Mundial Sub 17 que se disputó en Indonesia entre noviembre y diciembre de 2023. Los emisarios madridistas que acudieron al torneo apuntaron varios nombres como el de Paris Brunner o Claudio Echeverri, que ya es nuevo jugador del Manchester City, pero también se fijaron en un joven mediocentro argentino, más pequeño que la mayoría de sus compañeros, que no fue titular, pero sí participó en todos los partidos menos en el tercer y cuarto puesto.

Los ojeadores del Real Madrid apuntaron el nombre de un jugador que el 28 de enero debutó con el primer equipo de River Plate. Con el equipo dirigido por Demichelis ya ha jugado 10 partidos -nueve de la Copa de la Liga y uno de la Copa Argentina, donde hizo su primer gol-. En varios de estos partidos han estado presentes emisarios madridistas que han continuado viendo in situ al centrocampista, lo que les ha servido para completar unos informes que ya eran muy positivos y que, en este punto, invitan a la entidad blanca a lanzarse a por su fichaje.

Mastantuono es un centrocampista ofensivo zurdo llamado a marcar una época. Está teniendo una gran precocidad y en River Plate le ven como un valor seguro con el que harán negocio. A sus 16 años, cumplirá 17 el próximo 14 de agosto, ha demostrado que tiene muy buena llegada desde atrás y facilidad para finalizar. Es capaz de imprimir velocidad al juego y de romper líneas de presión. Además, tiene un gran golpeo. De hecho, uno de sus puntos fuertes son los lanzamientos de falta. También, los ojedores del Real Madrid destacan su fortaleza mental, impropia para un jugador tan sumamente joven. Tiene muchísima personalidad, algo que no duda en demostrar en el terreno de juego.

El pasaporte de Mastantuono

No obstante, en el Real Madrid sólo tienen prisa por atar a Mastantuono, no porque haga las maletas y cruce el charco. Algo que tampoco quiere hacer de manera inmediata el jugador y que espera que no suceda River Plate. No obstante, los blancos no deberían esperar a que cumpla 18 años para que llegase a Valdebebas, algo que sí ha suedido con Endrick o pasó con Valverde, Vinicius o Rodrygo en su momento.

Y es que, Mastantuono tiene pasaporte italiano, por lo que es comunitario. Esto, sin duda, es un aliciente más para hacerse con su fichaje, ya que no ocupará plaza de extracomunitario en ningún momento. Por lo tanto, el Real Madrid tiene muchos aspectos positivos para, como tienen claro, lanzarse a por su fichaje.