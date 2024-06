Ni Bellingham pudo arreglar un caótico partido de Inglaterra

Jude Bellingham jugó el segundo partido en la Eurocopa y, a diferencia de su debut ante Serbia, en el encuentro de este jueves en Frankfurt no tuvo apenas incidencia en su selección. Inglaterra chocó ante Dinamarca y empató (1-1) y Bellingham no encontró su mejor fútbol, aunque sí tuvo participación en el único gol inglés, que era el 1-0.

Fue el jugador del Real Madrid el que empezó la jugada con la que Inglaterra se adelantó en este segundo encuentro para ellos de la Eurocopa. El gol fue de Harry Kane, que remató en la frontal del área pequeña como un auténtico killer y finalizó con éxito una buena jugada de Walker por banda. El jugador del Manchester City firmó la asistencia del gol de Kane, que llegó en el minuto 18, pero la jugada la había iniciado Bellingham, que fue quien dio el pase previo a Walker.

Más allá de eso, Bellingham no tuvo mucha participación en el juego inglés, que se atascó por completo ante una Dinamarca valiente y bien trabajada que empató el duelo por medio de un disparo de Hjulmand desde fuera del área en el minuto 34.

No tuvo la tarde Bellingham y no ayudó que el césped del Deutsche Bank Park -Waldstadion de nombre este mes porque en la Eurocopa se quitan los patrocinios- estuviera verdaderamente mal. Se levantó por momentos y varios jugadores se quejaron. Aquí ya se jugó un Bélgica-Eslovaquia y todavía le quedan dos partidos más de fase de grupos (Suiza-Alemania y Eslovaquia-Rumanía) y uno de octavos. Mucho tendrán que mejorarlo.

Más allá de eso, la verdad es que no fue el partido de Jude. Ni disparó, ni pudo hacer regates, ni entró tampoco en juego en un encuentro difícil en el que Inglaterra volvió a estar muy desaparecida. No es este equipo el que venía como favorito. Ganó por la mínima a Serbia y ahora empata ante Dinamarca. Queda mucho torneo, pero Inglaterra no mete miedo por ahora.

Bellingham no fue mejor

Y se nota que cuando Bellingham no entra en juego, Inglaterra está minimizada. Ni estuvo bien él ni tampoco sus compañeros. No podemos contar nada del juego de Jude porque ni participó en la decepcionante actuación de Inglaterra en este segundo encuentro en la Eurocopa. En la presión estuvo bien, el jugador madridista fue peleón, pero ya con el balón no estuvo tan bien.

Eso sí, Bellingham registró buenos datos por ejemplo en pase, donde tuvo un 93% de efectividad con 41 pases acertados de 44 intentandos. También acertó en todos los balones en largo (tres de tres) y registró el 50% de regates exitosos (tres de seis). También tuvo 10 pérdidas en este encuentro Dinamarca-Inglaterra. Con este resultado en Frankfurt, se quedan los británicos con cuatro puntos en un grupo muy igualado, ya que Dinamarca y Eslovenia tienen dos y Serbia cierra el grupo con uno.