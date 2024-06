Quién es Joselu: su mujer, de donde son sus padres y su relación con Carvajal

Joselu Mato (27 de marzo de 1990, Stuttgart) llega a la Eurocopa de Alemania después de ser uno de los héroes del Real Madrid en la consecución de la Decimoquinta Champions League. Al igual que con Carlo Ancelotti, el delantero del conjunto blanco también está llamado ser importante para Luis de la Fuente en el torneo que se celebra entre el 14 de junio y 14 de julio. En un principio no está llamado a ser titular pero tendrá minutos en los duelos correspondientes al grupo A ante Croacia, Italia y Albania.

Joselu Mato es uno de los hombres de moda del fútbol español después de su doblete en la vuelta de las semifinales de la Champions League contra el Bayern. Sus dos tantos en los últimos minutos para remontar al conjunto alemán dieron el paso a los blancos a la final de Wembley que posteriormente desembocó en la consecución de la Copa de Europa.

Días después de hacer historia con el Real Madrid en Londres, Joselu se presenta en la Eurocopa con la intención de seguir superando registros con la selección española, con la que se ha convertido en un fijo desde hace un par de temporadas. Todo con el objetivo de ayudar a la selección española a ganar su cuarto título en el campeonato de Europa y confirmarse como el rey de la competición.

Joselu, con España en la Eurocopa 2024

Joselu está llamado ser el suplente de Álvaro Morata durante la Eurocopa pero la historia reciente nos ha enseñado que el delantero del Real Madrid será importante partiendo desde el banquillo. Por ello, el delantero acude a Alemania con el objetivo de poner el broche de oro a un año más que notable para el jugador que llega al campeonato de Europa después de ganar la Champions, Liga y Supercopa de España con el club en el que se formó y volvió ya como un hombre.

«Creo que tenemos que ir paso a paso. Tenemos un partido muy complicado el sábado y a partir de ahí tendremos que ir analizando lo que viene después. Está claro que no somos un rival fácil y eso lo que tenemos que demostrar en el día a día y especialmente en los partidos», dijo Joselu sobre las opciones de España en la Eurocopa en una entrevista concedida en OKDIARIO.

Que edad tiene y por qué nació en Alemania

Joselu Mato tiene 34 años y el próximo 27 de marzo cumplirá 35 todo hace indicar que como jugador del Real Madrid. El delantero de la selección regresa a Alemania, tierra en la que nació y jugó en las filas del Eintracht de Frankfurt, Hoffenheim y Hannover. El futbolista nació en Stuttgart después de que sus padres, de origen gallego, emigraran por trabajo.

«Me tocó nacer aquí, pero me volví a España muy temprano, con tres añitos. La verdad que estoy muy cerca de donde nací», dijo en la entrevista concedida a este periódico.

Su mujer y su relación con Carvajal

Joselu está casado con Melanie Cañizares, hermana gemela de Daphne, mujer de Dani Carvajal. El delantero de la selección y Melanie contrajeron matrimonio en 2016 cerca de San Lorenzo del Escorial, en el convento de Los Claustros, en Ayllón.

Joselu y Carvajal, que se conocieron durante la etapa de ambos en las categorías inferiores del Real Madrid, son cuñados y tienen una gran relación entre ellos desde antes de conocer a sus mujeres.

Cuánto cobra en el Real Madrid

El Real Madrid se hizo en verano de 2023 con la cesión de Joselu a cambio de pagar al Espanyol medio millón de euros y hacerse con la ficha del delantero, que recibe alrededor de 2,5 millones brutos al año. El club blanco tiene la oportunidad ahora de hacer efectiva la cláusula del jugador de 1,5 millones, que todo hace indicar que pagará cuando el Espanyol concluya su participación en los playoffs de ascenso a Primera División.

«Tengo una cláusula hasta el 30 de junio. Ahora he delegado todo en mi representante. Quiero estar concentrado en la selección española y a ver lo que pase durante estos 19 días. No tengo ninguna noticia que dar (risas). Entonces no puedo darla», dijo en la entrevista realizada a OKDIARIO desde el lugar de concentración de la selección española.

Cuántos goles lleva esta temporada

Joselu ha disputado 49 partidos esta temporada en los que ha anotado 17 goles y repartido 3 asistencias. Este curso del delantero en el Real Madrid será recordad por el doblete ante el Bayern que dio el billete a los blancos a la final de Wembley. Con la selección española, Joselu acumula cinco goles en los 11 partidos que ha disputado hasta la fecha. Registros que quiere ampliar durante la Eurocopa.