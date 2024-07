El polémico vídeo con el que se motiva España: «¡Soltad a los perros!»

La Federación Española publicó este vídeo con el que motivan a la Selección y a los aficionados de cara a las semifinales de la Eurocopa frente a Francia. La cuenta oficial del combinado nacional ha compartido en redes sociales un vídeo con tintes épicos en el que aparecen jugadores, entrenador y afición al ritmo de Los Perros, uno de las canciones más conocidas del grupo Arde Bogotá. Sin embargo, a algunos no les ha gustado lo de «soltad a los perros» y el post ha recibido críticas.

En el vídeo aparecen fotos de los mejores momentos de los partidos ya disputados en la presente Eurocopa, y a su vez se puede ver la letra de la canción. Un post que encabeza la siguiente leyenda: «Semifinales. Soltad a los perros. ¡Vamos España!» «Queremos seguir nuestro camino, queremos hacerlo largo. Valor al volante, valor en el campo. Acelerad, equipo. Estamos a tan sólo UN PASO», se puede leer mientras van pasando las imágenes.

El vídeo, que en apenas dos horas cuenta con casi medio millón de reproducciones, ha provocado un aluvión de reacciones en X (antes Twitter). Han llegado muchos mensajes de ánimo a la cuenta de la Selección Española, pero también algunas críticas por tener que meter a los animales para motivar al equipo cara a la semifinal contra Francia.

Letra de Los Perros

Soltad a los perros porque me he escapado

Untad mi colonia en la nariz del galgo

Corred con ganas, que esta noche aguanto

Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo

Y aunque me quiera parar, no

Nunca me voy a parar, no

Avisad a la guardia, voy a hacerlo guarro

Preparad los coches, gasolina y faros

Hoy renuncio a la mierda que me viene ahogando

Sacad colmillos, que esta noche arranco

Y aunque me quiera parar, no

Nunca me voy a parar, no

Valor al volante y en la dirección

Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón

Valor al volante y amor en la voz

Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón

Soltad a los perros porque me he escapado

Al elefante, al tigre, al tiburón, al galgo

Corred, ladradme, acelerad el carro

Perseguidme a fondo, quiero hacerlo largo

Quiero hacerlo largo, quiero hacerlo largo

Quiero hacerlo largo

Valor al volante y en la dirección

Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón

Valor al volante y amor en la voz

Romperé mis cicatrices, romperás mi corazón

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz

Valor, amor

Valor, amor y cicatriz.