Pedri se derrumba por no jugar la final de la Eurocopa: «Te preguntas por qué te pasa siempre a ti»

La suerte no le está persiguiendo a Pedri González. El canario, desde la lesión que sufrió en el arranque de su segunda temporada profesional con el Barcelona, no ha vuelto a conseguir enlazar varios meses de competición sin sufrir algún percance físico que le obliga a parar, que le frene y le lleve de nuevo al punto de partido. Así ha sucedido de nuevo en esta Eurocopa 2024, donde el golpe que le propinó Toni Kroos le lesionó y le ha privado de jugar cuartos, semifinal y la ansiada final con España que disputan este domingo ante Inglaterra.

De hecho, Pedri está sensiblemente abatido tras esta última lesión. Luis de la Fuente ya confesó que el canario no podrá estar en el equipo aunque sumará como uno más desde la grada. El centrocampista sufrió un esguince lateral interno en su rodilla izquierda durante los primeros compases del choque de cuartos de final ante Alemania que le obligaron a ser sustituido por Dani Olmo.

Ha sido a través de un vídeo que han publicado las redes sociales de la selección española donde Pedri ha lanzado esa dolorosa confesión en la que se le ve sensiblemente afectado por esta nueva sesión, una más que se acumula en un listado ya denso de contratiempos.

«Son cosas del fútbol, muchas veces te pasan esas lesiones y percances. Es una jugada rápida, cuando caigo al suelo ya veo que algo va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Es un palo, pero son cosas que pasan en el fútbol», explicaba inicialmente Pedri, en un vídeo que muestran los instantes después de su lesión en el vestuario de la selección española y las muestras de dolor del canario, que reconoce que se replantea muchas cosas: «Venía de una temporada complicada para mí, había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría, a un futbolista es lo que más le gusta, tener esa continuidad, tener más partidos y confianza. Cuando pasan estos percances, te replanteas muchas cosas».

«Cuando me pasó me quería quedar en el banquillo pero me dijeron que entrase a verme, a ver qué tal estaba con algunas pruebas con el doctor», explica Pedri, que no deseaba volver al banquillo cuanto antes: «Quería salir a animar a mis compañeros. Estaba seguro que el equipo lo iba a dar todo».

La confesión más dura de Pedri, que no entiende el porqué siempre le pasa a él: «Los primeros días son los peores siempre. Cuando casi no puedes ni caminar, tienes mucho dolor… Te replanteas muchas cosas, por qué te pasa siempre a ti, en qué puedes mejorar… En este caso fue un golpe y ahí poco se puede mejorar, pero siempre intentas buscarle el lado positivo, te va a servir para intentar mejorar y superar las pequeñas piedras que están en tu camino, te hará más fuerte».

«Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación. Es muy bonito, aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final. Y esa final nos merecemos ganarla por la familia que somos», concluye Pedri, que espera que sus compañeros le hagan campeón: «Estoy seguro de que van a darlo todo. ¡Qué me hagan campeón de Europa!».