El emotivo vídeo de Pedri mostrando su recuperación: «¡Que me hagan campeón de Europa!»

Hace más de un mes, mientras España calentaba motores para llegar a tono a la Eurocopa, Luis de la Fuente dio un titular que corrió como la pólvora. «Pedri ha vuelto», dijo el seleccionador, feliz al frente del cuerpo técnico porque la selección volvía a contar con el canario y además a un nivel notable. Así lo demostró en todos los encuentros disputados en este torneo, que se truncó para él en los primeros compases del duelo de cuartos de final ante Alemania.

Una fuerte entrada de Toni Kroos le lastimaba la rodilla y le dejaba fuera de combate, pero Pedri ha seguido en la concentración como uno más, igual de relevante su presencia porque desde fuera ha sido el que más ha apoyado a sus compañeros. Este sábado, un día antes de la final contra Inglaterra, la Real Federación Española de Fútbol ha enseñado cómo ha afrontado el canario la Eurocopa desde su lesión.

«Es verdad que son cosas del fútbol, muchas veces te pasan esas lesiones, esos percances», relató mientras recuerda el momento. «Es una jugada rápida, cuando caigo al suelo ya siento que va mal, que algo en la rodilla lo noto diferente. Un palo, pero son cosas que pasan», añadió Pedri en un vídeo publicado por la RFEF.

«Esta familia merece ganar la final, me han apoyado mucho».



Esas cosas que pasan son difíciles de digerir, especialmente después de un curso con más adversidades de las esperadas. «Venía de una temporada complicada para mí, había tenido muchas lesiones, no he tenido esa continuidad que me gustaría, a un futbolista es lo que más le gusta, tener esa continuidad. Cuando pasan estos percances, te replanteas muchas cosas», confiesa el internacional, que no estaba con España desde el Mundial de Qatar.

Pedri mira por España

Echando la vista atrás, recordando ese lance del partido, es encomiable como Pedri cuenta que su única preocupación era que España llegara a semifinales. Es más, estaba plenamente convencido de ello pese a los dolores que sufría en la rodilla izquierda: «Cuando me pasó me quería quedar en el banquillo, pero me dijeron que entrase para verme, para ver qué tal estaba y para hacerme algunas pruebas con el doctor. En lo que estaba pensando era en salir a animar a los compañeros, estaba seguro de que Dani (Olmo) lo iba a hacer de 10, que el equipo lo iba a dar todo y que íbamos a pasar de ronda seguro».

A partir de ahí, a cambiar de chip y a pensar inmediatamente en la fase de recuperación, aunque no es nada fácil el inicio. «Los primeros días son los peores siempre. Cuando casi no puedes ni caminar, tienes mucho dolor… Te replanteas muchas cosas, por qué te pasa siempre a ti, en qué puedes mejorar… En este caso fue un golpe y ahí poco se puede mejorar, pero siempre intentas buscarle el lado positivo, te va a servir para intentar mejorar y superar las pequeñas piedras que están en tu camino, te hará más fuerte», explicó.

También es mucho más fácil con el apoyo de un vestuario que se desvive por el prójimo, Pedri no es una excepción. «Todos se preocupan, me preguntan cómo va la recuperación. Es muy bonito, aquí dentro somos una familia y es lo que nos ha llevado a estar en la final. Y esa final nos merecemos ganarla por la familia que somos».

Cuenta el canario que, en un momento así de duro, no le agrada que le pregunten más de la cuenta, pero ese interés es real y esconde un mensaje de ánimo implícito que le ha ayudado a afrontar la lesión. «Al principio no te gusta mucho que te estén preguntando todo el día, pero lo piensas en frío y es gente que se preocupa por ti, por cómo estás… Hay muchos mensajes que llegan desde España, de tu familia, que siempre está ahí… Son mensajes que te dan fuerza para recuperarte y dar lo mejor de ti».

El cariño de sus compañeros

Los compañeros le han tratado con un cariño superlativo y, con el cuerpo técnico y el resto del staff, le dieron una sorpresa en una de las charlas proyectando un vídeo muy emotivo sobre lo que sucedió en el césped de Stuttgart, donde cayó lesionado. «Ese momento pasé bastante vergüenza. Fue un poco inesperado, sobre todo porque primero pensé que no tenía que estar en la charla para empezar el fisio. Luego me llamaron, llegué tarde, todo el mundo estaba esperando ahí dentro… Fue un poco de vergüenza, no me gusta verme en vídeo, pero fue bonito que todos estemos tan unidos», detallaba.

Su Eurocopa, al menos el epílogo, es totalmente diferente a lo deseado. «Es diferente porque en los entrenamientos no estás, pero intentas ayudarlos, animarlos en lo que puedas, dar consejos… Se sufre muchísimo, el último partido estaba con Dani Carvajal y con Robin (Le Normand) y sientes impotencia de no poder hacer nada para ayudar a tus compañeros». Ellos, sus compañeros, sus amigos, tienen una orden muy clara de parte de Pedri: «Estoy seguro de que van a darlo todo. ¡Que me hagan campeón de Europa!».