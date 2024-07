La oferta del Barcelona a Luis de la Fuente que pudo cambiarlo todo

La selección española está inmersa en plena lucha por conquistar la Eurocopa 2024 y uno de los grandes artífices del éxito de este equipo, si no el mayor, es el seleccionador nacional Luis de la Fuente. Un hombre tranquilo, sosegado y firme en sus creencias que, con la experiencia de su lado ha conseguido cohesionar a un grupo para convertir a España en el combinado que mejor juega de Europa a la vez que obtiene resultados. Antes que entrenador, De la Fuente fue jugador y fue en aquella época en la que recibió una oferta del Fútbol Club Barcelona que pudo cambiarlo todo.

Luis de la Fuente es conocido por su labor como entrenador de la selección española y ya a pocos se les escapa que anteriormente lideró la sub-19 y la sub-21 durante un periodo exitoso de ambos combinados de categorías inferiores de España. Con una carrera extensa, pero discreta en lo mediático en los banquillos previo al ascenso al puesto de máxima exigencia en la Selección, como futbolista, De la Fuente sí pudo destacar más, tanto en el Athletic Club de Bilbao como en el Sevilla.

Actualmente con 63 años, Luis de la Fuente fue un lateral izquierdo destacado en la década de los 80, que alcanzó grandes éxitos con el Athletic Club, con el que conquistó las dos últimas ligas que lucen en el palmarés del conjunto vasco. «Ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del Athletic», aseguraba su ex compañero y amigo Patxi Salinas, en un documental de Movistar +, ‘El Hombre Tranquilo’, dirigido a la figura del actual seleccionador español.

«Estuvo en la órbita de equipos importantes, yo recuerdo jugar con él y tener ofertas de equipos muy importantes toda su vida», comentaba Salinas, adelantando una oferta que pudo cambiar la carrera futbolística de Luis de la Fuente. «Lo que la gente no sabe es que estuvo fichado por el Barcelona», desveló a continuación, en el documental mencionado, otro compañero del Athletic, Miguel de Andrés.

«En el año 1986 desaparece el derecho de retención, que la gente no sabe ni lo que es. No podías salir del club nunca, había que aceptar las condiciones del club y si no te subían un 10%», explica De la Fuente sobre lo sucedido en aquel año. «Yo tuve afortunadamente ofertas de todos los clubes, estuve muy cerquita del Atlético de Madrid y tuve una oferta muy importante del Barça», contó el actual seleccionador español, sobre una propuesta que no llegó a buen puerto.

Los equipos en los que jugó Luis de la Fuente

Después de muchos años y éxitos en el Athletic, el entonces lateral izquierdo nacido en Haro (La Rioja), recibió una oferta del Sevilla y cambió e aires hacia la capital hispalense, donde también contó con un papel destacado, antes de volver al Athletic Club y finalmente colgar las botas en el Alavés.

Curiosamente, de una u otra manera, Luis de la Fuente pasaría por estos mismos equipos años después como entrenador, antes de comenzar un periplo, largo pero finalmente triunfal, en la Real Federación Española de Fútbol, el mismo que le ha llevado al cargo de seleccionador absoluto y a ganar la Liga de las Naciones 2023 y luchar un año después por el máximo título continental en la Eurocopa de Alemania.