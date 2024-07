De la Fuente: «No hay nada malo en decir que te sientes español, hay gente que por complejo no se atreve»

Luis de la Fuente es un seleccionador español de la gente y se siente español como nadie. Atiende a OKDIARIO muy tranquilo, o eso aparenta, a dos días de medirse a Alemania en un auténtico partidazo de cuartos de final de la Eurocopa. Entre muchos temas, uno de los que sale a la palestra es qué se puede hacer en este país para que el aficionado sea más de la selección española. Porque no nos engañemos, España es un país de clubes.

«Todo es cuestión de tiempo. No sigo las redes, pero me dicen que los jóvenes están teniendo una gran repercusión. No sólo su fútbol, sino su forma de vida. Eso engancha a la gente más joven. Todo es un proceso al que hay que darle normalidad. Puedes ser de un club y todos los somos. El que diga que no miente y si es así lo siento por él, pero la selección española no es incompatible, ya que es la de todos nosotros. Yo cuando veo a un deportista español, independientemente de la especialidad, le apoyo por ser español. España es la selección de todos los españoles. Todos defendemos un mismo objetivo», comenta Luis de la Fuente a OKDIARIO.

«Esto es una labor de todos. Nuestra con los resultados y con los mensajes, pero los periodistas debéis transmitir que la gente se sienta orgullosa da representar a una selección que representa a su país, como pasa en otros países. Llegará un momento en el que esto irá mejorando. Todos nos sentiremos orgullosos y lo diremos. Seguro que hay gente que por complejo o vergüenza no se atreve a decirlo, pero a ver si somos capaces de liberar a todos. No hay nada de malo decir que te sientes español. Si lo eres por qué no vas a decirlo», valoró de forma tajante el seleccionador español.