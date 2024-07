Joselu: «Esperemos retirar a Toni Kroos el viernes»

Joselu Mato atendió a los medios de comunicación a dos días de que España se mida a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa. El ex jugador del Real Madrid habla en sala de prensa después de confirmarse que no seguirá en la entidad madridista y que emprenderá una nueva aventura en Qatar, en concreto en Al-Gharafa. La Eurocopa del delantero no está siendo sencilla, ya que está teniendo muy pocos minutos.

«No es un partido especial porque yo haya estado aquí (en Stuttgart, ciudad en la que nació) sino porque son unos cuartos de final de la Eurocopa contra una grandísima selección», comenzó el ya ex futbolista del Real Madrid en la rueda de prensa desde la concentración de la selección. «Alemania es también muy favorita para ganar este torneo», añadió Joselu.

Tras ello, el nuevo delantero del Al-Gharafa señaló que «esperemos retirar a Toni Kroos el viernes» y lanzó muchos elogios al que ha sido su compañero este último año en el Real Madrid: «Ha sido un placer para mí jugar con él y refleja todo lo que es el Real Madrid, todos los valores que tiene el club. Ha sido un compañero, un amigo. He recibido muchos consejos de él, he hablado mucho con él, es un jugador fundamental para Alemania como lo ha sido con el Real Madrid. Hay que tener mucho ojo con él el viernes».

Sobre otro compañero en el último año, Antonio Rüdiger, al que también se tendrá que enfrentar el próximo viernes, Joselu analizó la importancia del defensa alemán tanto en el Real Madrid como en Alemania: «Con Rüdiger hablé el otro día, tuve unas cortas palabras. No creo que esté de buen humor tocándole España. Es un jugador fundamental, su ambición y su implicación siendo un central es un reflejo de lo que hemos conseguido este año en el Real Madrid. Será una batalla muy dura y sabemos que un jugador muy peligroso».

Además, sobre su presente y futuro y ese adiós al Real Madrid, Joselu explicó que cree que «era el momento oportuno para dar ese paso y simplemente agradecer al Madrid por toda la implicación que tuvieron para ayudarme a realizar la operación. Vienen unos muy buenos años en el Real Madrid con jugadores muy jóvenes y con un futuro muy joven. Era el momento de dar ese paso».

Sobre el paso a jugar en Qatar, Joselu Mato explicó que «lo que te mueve un poco son las ganas de seguir compitiendo, igual mi papel este año no hubiera sido el mismo que el año pasado». Y añadió que se va a «un país muy bueno, a una ciudad que para el bienestar de mi mujer y mis hijos va a ser muy buena y creo que era el momento perfecto para poder dar ese paso. Lo que no quería era irme a otro club europeo, he salido de la mejor manera posible conquistando títulos y cumpliendo un sueño que era estar en el primer equipo del Real Madrid».

Sobre la posibilidad de que al irse a Qatar no pueda volver a la selección, Joselu comentó que «no renuncio a nada» y que «es un privilegio representar a mi país es lo máximo que puede haber para un futbolista».