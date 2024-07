Nagelsmann: «Es uno de los partidos más importantes de mi carrera»

Julian Nagelsmann compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Stuttgart Arena a 24 horas del duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania. El seleccionador alemán analizó el duelo ante la selección española empezando por mantener el silencio en el debate entre Florian Wirtz y Leroy Sané. Además, catalogó de «humorísticos», los comentarios acerca de la posible retirada de Toni Kroos.

«No quiero responder a eso. Tenemos interrogantes respecto a la alineación que resolveremos mañana. En el último partido tuvimos que decidirnos por Leroy, pero ambos me gustan. Es un bendito problema», respondió sin mojarse acerca del acompañante de Musiala en la mediapunta de Alemania.

Este miércoles, Joselu confirmó el deseo de la selección de ‘retirar’ a Kroos, un comentario que hizo mucha gracia al seleccionador germano: «No creo que hayan sido comentarios duros, sino humorísticos, me ha hecho reír. Hay que hablar en el terreno de juego, los demás pueden decir lo que quieran, no me afecta en absoluto».

«Queremos ganarlo y llegar a semis, no sé si es una final anticipada. Va a ser un partido difícil, a ambos nos gusta tener la posesión y presionar alto, así que mañana será importante solucionar situaciones en defensa y ataque. Ojalá resulte tan interesante como todo el mundo está prediciendo», afirmó al ser preguntado por si el España-Alemania es la final anticipada de la Eurocopa.

Nagelsmann alaba a Yamal

Nagelsmann se centró en valorar a una de las estrellas de la selección española, Lamine Yamal: «Es un jugador con mucho talento y muy constante, como será en los próximos años. A su edad, no recuerdo a nadie tan estable. Esta pregunta la respondería mejor Gündogan, que le conoce mejor. Hay que intentar contrarrestarlo y estar atentos en defensa porque es muy variable. Tenemos que estar preparados. Por otra parte, no tiene mucha experiencia, por lo que no está acostumbrado a cuando las cosas no salen bien».

Y luego pasó a analizar las opciones de uno y otro: «Creo que podemos pasar, pero tamién nos pueden eliminar. Lo mismo dirá De La Fuente si es igual de sincero. Después del partido veremos cómo se da todo. Vamos a darlo todo». «Ya tenemos una lista preparada, pero depende de si esos jugadores llegan a ese momento. Hemos trabajado también el balón parado, pero la confianza de los jugadores en ese momento también es importante. En ese aspecto hay demasiados en la plantilla, por lo que no me preocupa», dijo sobre sus lanzadores en una hipotética tanda de penaltis.

Sobre como plantar cara a España, favorita a llevarse el torneo, contestó lo siguiente: «Yo no me centro mucho en eso, ni tampoco en ciertos jugadores. Es más fácil jugar contra un equipo que quiere tener la posesión si tú tienes la posesión. Habrá momento para todo durante el partido. Tienen extremos y laterales muy potentes. Crean muchos espacios y son complejos de defender, pero siempre hay solución. Antonio (Rüdiger) es duro siempre, y si había pellizcado a Pedri no puedo hacer comentarios al respecto. Obviamente, hay piques en estos enfrentamientos».

Nagelsmann también confesó que el España-Alemania de este viernes en Stuttgart «es uno de los partidos más importantes» de su «carrera». «Si pierdes, te vas a casa. Es mejor preparar este partido como siempre, todo se prepara como siempre. Es lo mejor para que salga todo bien. España siempre intenta presionar arriba, con y sin balón, con buenas transiciones y van siempre hacia delante. Más que en pasado. Tenemos que buscar soluciones a eso y las encontraremos», prosiguió.

«Juntos somos más fuertes»

Aun así, Nagelsmann tiene toda la fe del mundo puesta en su equipo, que contará con el respaldo de la afición alemana en las gradas: «No vemos los vídeos de los fans porque estamos en una burbuja, pero los sentimos. Nuestro juego está siendo bueno, por lo que creemos que contamos con el apoyo de los aficionados. Estamos seguros de que mañana habrá un gran ambiente. Juntos somos más fuertes y tenemos que aprovecharlo».

«Son jugadores que ya han vivido estas situaciones, no necesitan algo más para motivarse. A mí me gusta hablar en el terreno de juego», insistió. «Esto no es una revancha. Yo no entro a valorar partidos del pasado. Yo no estuve ahí por lo que para mí no es relevante. A lo mejor los jugadores quieren quitarse la espinita, pero yo no», dijo recordando el 6-0 que sufrió Alemania contra España en la Liga de las Naciones de 2020.

«Muchos partidos se deciden ahí. Toni muestra mucho su carácter, pero España tiene mucha calidad en todo el terreno de juego. Nosotros también, no tenemos que tenerles miedo. Rodri es de los jugadores más importantes, pero tenemos soluciones para eso», dijo comparando a los baluartes de ambas selecciones.

«Voy a estar a cargo de esta selección en dos grandes torneos. Aquí y en el próximo Mundial. Es un orgullo, estoy evolucionando mucho, también como entrenador de clubes. Siempre hay una plantilla nueva interesante, el grupo va variando e intentas tener éxito siempre. Cuando estás mucho tiempo en un club tienes otras opciones, aquí el ambiente es muy bueno y tenemos la confianza de todo el mundo», finalizó.