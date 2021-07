¿Por qué habían banderas de Vietnam en el estadio de San Petersburgo? Esa es la pregunta que se hacen los espectadores del España – Suiza de los cuartos de final de la Eurocopa. Y es que numerosas banderas de este país estuvieron presentes en las gradas durante el partido de la selección de Luis Enrique.

El misterio fue adquiriendo mayores dimensiones conforme pasaron los minutos en el duelo que disputaron en San Petersburgo España y Suiza. Durante el partido se pudieron ver casi media docena de banderas de Vietnam situadas en diversas partes del estadio. Muchas en el fondo e incluso en la zona central del estadio a tiro de cámara.

Muchos de los usuarios de las redes sociales también se hicieron la misma pregunta. Una cuestión que no tiene ninguna respuesta ya que no hay ninguna relación entre Vietnam y los país que disputan el partido.

You may question why Vietnam flag appear in Euro 2020 recently. guess vietnamese people miss home a lot but they couldnt go back due to Covid. They send some love instead.

we’re really proud of Vietnam national football team, make an history that we are going to the 3rd qualifier pic.twitter.com/3Kz7grGhXR

— Chi Ng (@mychi283) July 2, 2021