Luis Enrique atendió a los medios de comunicación tras la llegada a Londres de la selección española. España se mide a Italia en las semifinales de la Eurocopa, que se disputará en Wembley. El seleccionador reconoció que “es el líder de España, pero fuera del campo”.

Muro de los cuartos

“Esto del fútbol es imposible de valorarlo. Es una muy buena noticia. No somos una selección experta, por lo que esto es muy positivo. Ahora nos centramos en la oportunidad de jugar una final. El objetivo es muy atractivo y tenemos que estar al cien por cien”.

El balón

“Es una de las principales cuestiones. Somos líderes en posesión, pero ellos también pueden hacer uso y disfrute del balón. También se pueden adaptar a jugar sin pelota. Nuestro objetivo es claro, queremos y necesitamos el balón. Nos adaptaríamos a otra cosa, pero lo preferimos”.

Hambre

“No he visto esta característica. He visto un grupo de jugadores que siempre viene con ilusión y ganas de hacerse un hueco en el equipo. Les pasa a todas las selecciones. Nosotros hemos intentado potenciar las virtudes de nuestros jugadores y generar un buen ambiente de equipo. El hambre está más relacionada con las ganas de hacer algo”.

Importancia de la Federación

“Es innegable que cuando acepto la oferta de la Federación es porque me convence su presidente, su director deportivo y no hace falta reforzar lo a gusto y respaldado que me siento. Para mí fue un placer representar a España como jugador y como entrenador estoy encantado. Me siento súper respaldado”.

Progreso como entrenador

“Estoy muy tranquilo con mi trabajo. Lo intento ejecutar de la mejor manera. Yo sé lo que soy y las ganas que tengo de seguir mejorando. El primer día que me presenté dije que quería tener jugadores que volaran y eso es lo que estamos haciendo y haré durante mi trayectoria”.

Los jugadores

«Soy un líder, es evidente, pero que está fuera de campo y los importantes son los que están dentro. Lo difícil es marcar goles, presionar bien, estar atentos a las coberturas… si tenemos la fortuna de meternos en la final sería mérito de ellos»

El césped de Wembley

“No nos han dejado entrenar en los campos para preservar la hierba. Es una pena porque es un entrenamiento muy bonito para los jugadores”.

Molestias de Bonucci y Chiellini

“Va a influir cero. Yo no hago mis alineaciones en función del rival. Me gustaría que estuvieran todos”.

Laporte

“Desde el momento que cumple los requisitos para jugar con España nos ha dado ser un central top. Los centrales es una posición muy específica. Domina las dos piernas, tiene juego aéreo, es fuerte. Es un central top”.

Presión

“Tenemos a Joaquín Valdés que es el psicólogo y siempre comentamos con los jugadores. Intentaremos afrontarlo como en octavos. Los jugadores se tienen que centrar en lo que tienen que hacer en el terreno de juego. Será muy bonito para ellos. Representan a todo un país y es algo que hace mucha ilusión. Espero que estemos a la altura y le demos una alegría”.

Factor campo

“Es una situación extraña. Mañana espero que haya aficionados españoles e italianos, más que ingleses. Lo aceptamos, pero poco más”.

Cercano con los jugadores

“He sido cercano toda mi vida. Es una de las cosas que más me gusta. Te recomiendo que no preguntes a los jugadores actuales porque todos te hacen la pelota, pregunta cuando ya no sea el entrenador”.