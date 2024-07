Kimmich también rabia por perder ante España: «Fue muy injusto, sólo querían los penaltis»

Joshua Kimmich fue uno de los tantos alemanes -jugadores y no jugadores- que mostró su indignación tras caer eliminados ante España en los cuartos de final de la Eurocopa. El lateral alemán y futbolista del Bayern de Munich criticó a la selección española al considerar que sólo estaban buscando los penaltis. Unos penaltis que finalmente no llegaron gracias al gol de Mikel Merino en el 119′ de partido.

«Desafortunadamente, fue muy injusto. Fuimos mucho mejores en la segunda parte y en la prórroga. Los españoles sólo buscaban salvarse en la tanda de penaltis. Tuvimos dos oportunidades realmente buenas después del gol y nos deberían haber señalado un penalti a favor por manos», añadió el lateral alemán tras caer eliminados en los cuartos de final de esta Eurocopa, donde además contaban con el apoyo de 55.000 alemanes en las gradas.

Por otro lado, Kimmich no quiso comparar esta eliminación con la de Qatar 2022, donde no pasaron ni la fase de grupos: «No tiene nada que ver. Es una decepción totalmente diferente. Allí no éramos un equipo. El espíritu colectivo que hemos tenido en estas últimas seis semanas ha sido muy especial, es algo que no había experimentado muchas veces».

«Ha sido una decepción mayor que en otros torneos. Hemos sido definitivamente mejores que España. Nuestro trabajo es dar a la gente de Alemania algo de lo que puedan estar orgullosos», zanjó el futbolista del Bayern de Munich tras caer eliminados ante España.

Nagelsmann sigue en la misma línea de Kimmich

Julian Nagelsmann, en rueda de prensa, también consideró que ellos fueron los únicos del partido que querían ganar, pese a que fue España la que se acabó llevando el gato al agua. «Vimos dos mitades muy diferentes. España no defendió bien en la primera mitad, mientras que nosotros sí lo hicimos. Reaccionamos bien y tras el minuto 60 fuimos el mejor equipo. El gol que marcamos al final del partido fue bueno. Tuvimos ocasiones en la segunda mitad de la prórroga. Parecía que sólo queríamos ganar nosotros. Podríamos haber merecido un poco más».

Pero no sólo fueron los jugadores y el cuerpo técnico los que acabaron muy enfadados tras el partido. La prensa alemana también enfureció, pero esta vez no fue con los jugadores, sino con el árbitro. Los periodistas alemanes ironizaron con Anthony Taylor y le dieron las «gracias» por no pitar la mano de Cucurella dentro del área en la segunda parte de la prórroga.

El diario Bild alemán fue realmente duro contra Anthony Taylor: «El árbitro huye del problema del penalti», señala. «No se decidió por un penalti en la mano en el minuto 106 en los cuartos de final del Campeonato de Europa entre Alemania y España. Aunque Marc Cucurella bloqueó claramente con la mano el disparo de Jamal Musiala», dicen.

«¿Por qué Taylor decidió seguir jugando? ¿La situación fue comprobada por el video árbitro? ¿Cómo te comunicaste con tus asistentes? Preguntas que quedaron sin respuesta en esta dramática velada», se preguntaba la prensa alemana tras la eliminación de Alemania ante España en Stuttgart.