La Selección Española se juega hoy el pase a las semifinales de la Eurocopa. Tras un comienzo titubeante, el combinado nacional ha ido de menos a más y los jugadores cada vez tienen más confianza. Luis Enrique ha dado con la tecla y España es una de las favoritas en estos momentos a levantar el título, aunque para ello debe doblegar a Suiza. No ayudan sin embargo a remar todos juntos algunas voces como la de Xavi Hernández refiriéndose al entorno de ‘La Roja’ y Kiko Narváez ha explotado.

«El entorno de España es muy crítico y no se hace piña prensa-equipo. Por eso es más difícil ganar títulos con España. Más si cabe un seleccionador que no lleva jugadores del Real Madrid con el entorno madridista que es la Selección», dijo el ahora entrenador del Al-Sadd de Catar, un desafortunado e inoportuno ataque que no ha sentado nada bien a muchos, uno de ellos Kiko Narváez.

Carga contra Xavi

El también ex futbolista de la Selección y ahora comentarista de la Eurocopa en Mediaset ha estallado y ha cargado contra Xavi Hernández en ‘El Larguero’ a raíz de esas polémicas palabras: “No viene a cuento. No es ni la hora, ni la fecha de hablar de esto. Me encantaría sentarme con Xavi y que me explicase ese entorno que no vivió cuando ganó todo”.

Dejando de lado el tema Xavi, Kiko es optimista con la Selección Española y tiene claro que Luis Enrique es el seleccionador ideal para mucho tiempo: «Pase lo que pase, de cara al futuro, Luis Enrique debe seguir entrenando a la Selección. De no pasar a semifinales, me llevaría un palo. Yo, la verdad, es que me he ilusionado con los chavales. Luis Enrique tiene claro a la hora de motivar a la gente y el exceso de optimismo no se va a filtrar en el vestuario».