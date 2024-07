El juego de Nico Williams y Lamine Yamal para decidir quién bebe agua antes

Nico Williams y Lamine Yamal se han convertido en dos jugadores vitales en la España de Luis de la Fuente. Contra Georgia, ambos, fueron fundamentales, el primero con gol y el segundo con una asistencia magistral a Fabián en el segundo tanto. Además, los dos se han convertido en uña y carne en esta Eurocopa. Tras el partido se hizo viral una imagen de los dos futbolistas decidiendo a piedra, papel o tijera quién bebía agua antes.

Sólo había un botellín y Lamine no se la quería dar, según contó Nico tras el encuentro, y decidieron echarlo a suertes. Jugaron al piedra, papel o tijera y el atacante del Athletic ganó al sacar dos veces la tijera contra el papel. Esto refleja la buena relación que tienen las dos estrellas de la selección española, que son como hermanos. El menor de los Williams actúa como hermano mayor de Yamal en la Roja.

«Hemos hecho un piedra, papel o tijera porque no me quería dar el botellín de agua y siempre lo echamos a suertes. Tenemos una buena relación. Esta semana creo que me va a tener que aguantar porque él no ha metido. Espero que en el siguiente partido me pueda callar a mí. Nos retamos uno a otro», comentó Nico Williams sobre el juego con Lamine Yamal al terminar el partido.

Al final fue Nico quien bebió primero. El hermano mayor ganó y el pequeño le perseguía por detrás pidiéndoles el botellín de agua, pero el jugador del Athletic no se la quería dar hasta que no terminara. En las imágenes se aprecia como el joven futbolista del Barcelona le reclama el agua mientras el otro le aparta con la mano, ejerciendo su autoridad como hermano mayor. Después de un par de tragos, el 17 de España le cedió el botellín al otro extremo de la selección.

El buen rollo reina en España

Estas imágenes reflejan el buen rollo que hay en la selección española. De hecho, en el gol de Nico Williams, Lamine fue a celebrarlo con él y se marcaron un baile de esos que hacen en TikTok juntos. Ambos han forjado una buena amistad en este periodo y eso se ve reflejado tanto dentro como fuera del campo. Están casi todo el día juntos, grabando contenido para redes sociales y en el terreno de juego se compenetran a las mil maravillas.

El extremo izquierdo fue el autor del tercer tanto de España contra Georgia, por lo que a Lamine, que no marcó pese a tener varias ocasiones, le tocará aguantarle, al menos hasta el viernes que se enfrentan a Alemania. Nico anotó un auténtico golazo, mientras que Yamal colgó un balón espectacular par que Fabián rematara a bocajarro e hiciera el 2-1 para los de De la Fuente. Ambos se han convertido en indispensables en el juego de la selección. Con 21 y 16 años respectivamente son el presente y el futuro del combinado nacional. Esa combinación de juventud y veteranía está siendo una de las claves del éxito de este equipo en el campeonato.