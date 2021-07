Inglaterra y Dinamarca disputan el miércoles 7 de julio la segunda semifinal de la Eurocopa 2020. Ingleses y daneses se miden en el emblemático estadio de Wembley con el billete a la final de la Eurocopa en juego. Descubre toda la información relativa a este emocionante encuentro entre Inglaterra y Dinamarca, en qué canal de televisión podrás ver el partido y donde seguirlo en directo y online. El Inglaterra – Dinamarca se emite en Telecinco y podrás seguir el minuto a minuto, los goles y resultado en directo a través de OKDIARIO.

Inglaterra y Dinamarca se juegan el billete a la final de la Eurocopa 2020. Ambas selecciones se miden el miércoles 7 de julio en Wembley, estadio que albergará también la final del próximo domingo 11 de julio. El combinado inglés contará con el apoyo extra al jugar en casa, pero la selección danesa también llega cargada de confianza después del torneo que está haciendo en la Eurocopa.

Inglaterra selló el billete a esta semifinal de la Eurocopa 2020 con una abultada victoria ante Ucrania (4-0), en un encuentro disputado en el Estadio Olímpico de Roma. Esa fue su única salida en todo el torneo pues la fase de grupos al completo y los octavos de final los han jugado en Wembley, estadio que de nuevo pisan este miércoles y al que esperan volver una vez más para disputar la anhelada final de la Eurocopa 2020.

El combinado inglés puede presumir de no haber encajado un solo gol en todo el torneo. Pickford ha dejado la portería a cero en los cinco encuentros previos, mientras que en ataque The Three Lions lleva ocho goles en su haber. Este miércoles, en la semifinal de la Eurocopa, los ingleses reciben a una de las selecciones más goleadoras del torneo, lo que asegura un auténtico pulso en Wembley.

Dinamarca llega dispuesta a dar la campanada en la Eurocopa 2020. El combinado danés empezó con susto en este torneo después del episodio sufrido por Christian Eriksen en el primer partido de la fase de grupos. Cada paso dado ha sido en homenaje a su compañero y a estas alturas ya no les frena nada para luchar por el título. El combinado danés pasó por encima de la República Checa en cuartos (1-2), y antes se había dado un festín de goles ante Rusia y Gales.

Horario Inglaterra – Dinamarca

El Inglaterra – Dinamarca, semifinal de la Eurocopa 2020, se disputa este miércoles 7 de julio a partir de las 21:00 horas en Wembley (Londres). El partido se podrá ver a través de televisión en Telecinco y también encontrarás el minuto a minuto, los goles y resultado en directo y online a través de OKDIARIO.

Alineaciones probables del Inglaterra – Dinamarca

Inglaterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Phillips, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Stryger, Hojbjerg, Delaney, Maehle; Braithwaite, Dolberg, Damsgaard