Llegó la hora de Joselu. El delantero del Real Madrid será titular en la delantera de España en el duelo que medirá al combinado nacional contra Albania en la tercera jornada de la fase de grupos de esta Eurocopa. Tras tener que ver entre el banquillo y la banda de calentamiento las victorias frente a Croacia e Italia, ahora llega su momento y lo debe aprovechar para convencer a Luis de la Fuente de que tiene que tener más protagonismo en esta selección española.

Joselu llega a este duelo con ganas de reivindicarse. No le gustó no tener ni un solo minuto en los dos primeros partidos. No está enfadado ni tiene cuentas pendientes con absolutamente nadie, pero sí tiene ganas de demostrar a todos lo que ha hecho esta temporada en el Real Madrid vistiendo la camiseta de España.

Joselu debutará en una Eurocopa a sus 34 años contra Albania para seguir perfeccionando una temporada de ensueño. Hace algo más de un año estaba jugando su primera fase final con la selección española y ganando su primer título, un título donde fue muy importante con su gol ante Italia en semifinales. Horas después de levantar la Liga de Naciones, se hizo oficial su fichaje por el Real Madrid y, desde ese momento, todo lo que le ha pasado ha sido bueno.

Ha brillado en el conjunto blanco, superando todas las expectativas y siendo un jugador muy importante que ha entendido a la perfección su papel. Su noche contra el Bayern le catapulta a la historia de la entidad madridista. Y con España siempre ha estado presente en todas las convocatorias que ha dado Luis de la Fuente desde que es seleccionador nacional. El delantero le ha devuelto la confianza con cinco goles y una asistencia en los 11 partidos en los que ha sido internacional. Por ello, no hay cuentas pendientes ni enfados con el seleccionador, pero sí ganas de demostrar. Muchas ganas.

Con todo esto, se puede decir que el partido contra Albania es una oportunidad perfecta para hacer lo que más le gusta, que no es otra cosa que marcar goles. Con la selección española ya clasificada para los octavos de final y sin presión, el escenario parece idóneo para dejar su sello en esta Eurocopa.

Un futuro en blanco

El futuro de Joselu pinta en blanco y en rojo. Blanco del Real Madrid y rojo de España, ya que Luis de la Fuente planea seguir contando con él. La entidad madridista ejercerá la opción de compra de 1,5 millones de euros del delantero con el Espanyol, aunque hasta que los catalanes no pongan punto final a su temporada no habrá nada oficial. Los pericos están peleando por subir a primera y este domingo tendrá el partido definitivo frente al Oviedo. El gallego, que reconoce que los sigue, estará muy pendiente desde Alemania.

Joselu se lo ha ganado en el campo y la entidad madridista tiene decidido hacerse con los servicios del goleador en propiedad. Si bien es cierto que la competencia en la delantera la próxima temporada será mayor, con la llegada de Mbappé y Endrick, también es cierto que el calendario madridista, tremendamente exigente, necesita a jugadores como el internacional español. No obstante, como hemos explicado anteriormente, no moverán ficha hasta que los catalanes ponga punto final al curso.

Muy valorado en el Real Madrid

«Joselu está haciendo todo lo necesario para quedarse. Lo está haciendo espectacular. Es una bendición tener un delantero de esta calidad. Siempre está listo desde el inicio, también cuando entra a los partidos y siempre ayuda al equipo. Es una persona muy humilde y estamos encantados con él», aseguraba Ancelotti en una rueda de prensa esta temporada al ser preguntado por el internacional español.

Ancelotti está encantado con la presencia de internacional español por lo que aporta dentro y fuera del campo. El italiano valora muy positivamente su olfato goleador, su papel de delantero especialista y, sobre todo, la facilidad que tiene para generar buen ambiente dentro del vestuario. El italiano sabe que con el gallego siempre se puede contar y, lo más importante, es que siempre lo da todo.

Por ello, también tiene enamorado a todo el cuerpo técnico. Joselu facilita la vida de todos y es un jugador tremendamente importante dentro de la caseta madridista. Un jugador que siempre tiene una sonrisa, que asume cualquier rol y que lo da absolutamente todo.

Y si Ancelotti y su cuerpo técnico le valoran muy positivamente, sus compañeros no son menos. Obviamente, tiene una relación muy especial con Carvajal, con el que comparte más que una amistad, y Lucas, a los que conoce desde que era canteranos, pero también tiene una grandísima relación con el resto de la plantilla. Es un jugador que hace equipo y eso no hay dinero que lo pague.

Y, obviamente, la afición le adora. Ya lo hacía antes de sus dos goles contra el Bayern y lo quiere mucho después. Para la parroquia madridista, Joselu es uno de lo suyos y cualquier aficionado blanco quiere que continúe en la plantilla de la próxima temporada.