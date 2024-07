Gündogan: «En las tres últimas décadas han sido mejores que nosotros»

Ilkay Gündogan compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del Stuttgart Arena junto a su seleccionador a 24 horas del duelo de cuartos de final de la Eurocopa 2024 entre España y Alemania. El mediocentro del Barcelona, que será titular, analizó este importante choque. «El ambiente en el equipo es fantástico. Estamos preparados y confiados para un partido que está al 50%», comenzó el alemán.

Este, al igual que Julian Nagelsmann, también habló de Lamine Yamal, la gran revelación de la Eurocopa y de la temporada: «Lamine para su edad es muy maduro, lo que ha demostrado es algo único. Cuando te miras a ti a su edad te das cuenta. Esta nueva generación ya es capaz de jugar a ese nivel antes. Ya es un jugador muy importante para la selección y para el Barça, hay jugador para la próxima década o más».

Y como su entrenador, habló de la posible retirada de Toni Kroos: «No he pensado eso en absoluto. No queremos que este sea su último partido. En cuanto a Rodri, es increíble su desarrollo. En el City se quedaba 40 minutos después del entreno intentando aprender. Ha conseguido perfeccionar su estilo y por eso en su posición es el mejor. No puedes anularlo durante todo el partido, pero tenemos herramientas para complicarle la vida».

Sobre el estilo de una y otra selección, Gündogan dijo lo siguiente: «Pienso que todos los pases deberían tener una intención. A veces es difícil ver la intención de un pase desde fuera, pero para un partido como el de mañana hay que estar preparados para momentos donde no tendremos el balón. Mañana podríamos sufrir más sin balón, el equipo que mejor se adapte a esa situación marcará la diferencia. España también juega muy bien con balón, tienen mucha conexión».

Gündogan y la final anticipada entre España y Alemania

«A partir de ahora todos los partidos son finales. Es pasar o irte a casa. Para ambos equipos es una final, pero no somos perfectos ninguno. Ese es el desafío de mañana, que ambos estamos a un nivel similar y no hay nada mejor para el fútbol que estos partidos», repasó, para contestar luego a la pregunta de los precedentes: «Son muy complicados, no es fácil ganarles. Hay una historia detrás, y las dos o tres últimas décadas ellos han sido mejores que nosotros, pero esperamos cambiar esa tendencia mañana».

Gündogan también fue preguntado por las palabras de Joselu este miércoles, en las que hablaba de la hipotética retirada de Kroos si España gana: «No hace falta recordarle a Toni que podría ser su último partido. Vamos a hacer todo lo posible para que pueda jugar dos partidos más. Respecto al partido contra Escocia, la situación ha cambiado. Antes no sabíamos cómo iba a ser nuestro juego, pero hemos demostrado un buen fútbol y ahora estamos en cuartos, por lo que estoy deseando que llegue el desafío de mañana. A partir de ahora queremos poner la guinda al pastel. Es una gran responsabilidad seguir al nivel que hemos venido mostrando».

«Los fans esperamos que sean el factor decisivo. El ambiente en el último partido estuvo muy bien, y queremos demostrar con nuestro estilo un motivo para que nos sigan animando incluso más. La sensación de jugar fuera sólo está bien cuando salen bien las cosas. Queremos que nuestro rival sienta que tenemos el apoyo», comentó sobre la mayor afluencia de público germano en la grada al ser los anfitriones.

Así se prepara el alemán

Más sobre una posible tanda de penaltis: «La clave es la rutina. Cuando das un paso adelante para lanzar un penalti en un partido es distinto, es complicado replicar eso en un entreno. Pero puedes entrenar la técnica, la cabeza, el hecho de tranquilizarte. Eso es lo más difícil, si no todo el mundo los metería. Hasta los mejores como Kane fallan. A veces obtienes recompensa y a veces no. Para dar ese paso al frente en un partido tan crucial hay que respetar a los jugadores que suelen hacerlo».

«Me he preparado muy bien para este torneo. Siempre hay que mantener un equilibrio. Un buen entreno y un buen descanso son clave, mi problema era el cansancio mental. Hemos viajado mucho toda la temporada, con muchos partidos, y no ha sido fácil. Pero para un torneo así en casa estás muy motivado, no he necesitado una motivación extra más que esa. Tenemos una gran plantilla y un gran grupo, todo el mundo ha colaborado muchísimo. Toda esta mezcla han creado un momento muy bonito en Alemania, intentaremos conservarlo más tiempo y para eso necesitamos la victoria mañana», concluyó hablando de su preparación de cara a la Eurocopa y sobre su cambio de chip del Barça a Alemania.