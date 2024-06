Grimaldo: «Antes no nos daban como favoritos y ahora sí»

Grimaldo atendió a los medios de comunicación en la zona mixta del Düsseldorf Arena tras la victoria por 1-0 de España sobre Albania. Luis de la Fuente sacó a su equipo B y el futbolista del Bayer Leverkusen fue titular, dejó la portería a cero y la selección española suma nueve de nueve en una fase de grupos perfecta.

«Me he encontrado muy bien. Ya dije hace unas semanas que me encontraba en una gran forma. Estaba muy preparado para el debut y ha salido todo bien. Me he encontrado muy a gusto. Nos vamos con nueve de nueve de la fase de grupos», comenzó Grimaldo ante la prensa.

«No solamente está muy cara la posición de lateral izquierdo entre Cucurella y yo. Había muchos jugadores que podían haber venido a la Eurocopa. España tiene grandísimos jugadores en todas las posiciones. Cucurella ha hecho dos grandes partidos al principio, yo me he encontrado muy bien hoy y estamos aquí para ayudar. Somos muy amigos y además estamos preparados para ayudar al equipo en cualquier momento», señaló Grimaldo.

«No nos ha sorprendido Albania porque sabíamos que ellos se jugaban la vida y que iban a venir a por nosotros con todo. Hemos respondido muy bien, hemos tenido muchas ocasiones para sentenciar el partido, no hemos podido y ellos si que han tenido alguna ocasión. Pero es normal que con lo que se jugaban se echasen hacia delante. Pero con la madurez del equipo y el trabajo hemos logrado mantener la portería a cero», dijo el del Leverkusen.

Grimaldo también habló de las posibilidades de España para ganar esta Eurocopa: «Nosotros dijimos antes de la Eurocopa que veníamos aquí a ganar. Antes no nos daban como favoritos y ahora parece que sí. Esto cambia muy rápido. Esto cambia muy rápido. Nosotros tenemos un gran grupo, un gran cuerpo técnico, que están haciendo las cosas muy bien, y estamos preparados para todo».