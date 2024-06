Füllkrug evita en el minuto 92 la hecatombe de Alemania

El fútbol a veces mezcla la sencillez con la dificultad. Una Alemania al borde del KO, que se iba a los octavos como segunda de grupo, se acabó salvando con un gol épico de Niclas Füllkrug en el minuto 92, un tanto que cambió por completo la composición del grupo. Suiza y Alemania empataron (1-1) en Frankfrut y la igualdad hace que los anfitriones, que perdían hasta el tiempo de descuento, pasen como primeros de grupo en la Eurocopa.

Füllkrug evitó así con un cabezazo que Alemania fuera segunda y se fuera por el camino distinto a España, en el que iba Suiza, que iba ganando el partido con toda la sorpresa que eso suponía. Finalmente Alemania quedó primera de grupo y eso lleva a que haya un duelo ante España en cuartos si ambas selecciones superan los octavos.

Este frenético encuentro en Frankfurt, el último de la fase de grupos para Suiza y Alemania, empezó con control alemán, pero el fútbol siempre cambia por pequeños detalles. Un fuerte disparo de Robert Andrich en el minuto 17 se lo tragó Sommer, el portero suizo, al que el balón le botó en la cara. Cuando ya se celebró el gol, de repente desde el VAR avisaron al árbitro que unos segundos antes había habido una falta previa de Musiala al intentar rematar un balón dividido, una jugada que no tenía relación con la del gol. Gol anulado y cosas del fútbol del videoarbitraje.

Con el gol anulado, Suiza se creyó que sí era posible dar un susto y Ndoye trasladó al terreno de juego los pensamientos que había en la cabeza. En un centro de Freuler, Ndoye estiró el pie y encontró un gran remate que era el 1-0. No fue fuera de juego por centímetros, pero la validez del tanto ponía patas arriba el grupo A, en el que Alemania se quedaba como segunda.

Pese al golpe, los anfitriones no reaccionaron e incluso tuvieron que darse por satisfechos porque Ndoye, otra vez, rozó el segundo gol con un remate desde la frontal del área que lamió el palo. Alemania estaba mal y si bien no estaba en la lona sí que su juego no daba para crear peligro.

Con un remate de Kroos (que se fue bastante desviado) después de salir de vestuarios, Alemania se animó y empezó a tener ocasiones, todas sin éxito. Kimmich tuvo el empate en sus botas en una ocasión que parece todavía inexplicable que no se marcara, pero a la vez hubo un escandaloso penalti por un agarrón que no se pitó. Pero en esta Eurocopa esas cosas no se pitan. No se puede decir que Alemania, por ser anfitriona, sea favorecida por los árbitros. Todo lo contrario: en este partido ante Suiza le anularon un gol y no le pitaron un claro penalti.

Siguió atacando Alemania, pero no lo hacía como si se le fuera la vida. ¿Firmaban la derrota? Siendo segundos de grupo se libraban de España en unos hipotéticos cuartos de final, pero se iban por el lado de Inglaterra y en principio de Francia, con unos octavos ante el segundo del grupo de España. Es decir, que salvo sorpresa, ante Italia. El camino, en general, era mucho peor.

Con Alemania buscando el empate con muchas ocasiones, pero tampoco sin un ansia enorme, Suiza anotó el 2-0 en una contra, pero Ruben Vargas se adelantó por centímetros y entró en fuera de juego, invalidando el gol. Justo después, Havertz remató con el hombro y el balón golpeó en la madera. La respuesta de Suiza fue tremenda con un disparo de Xhaka con el que Ter Stegen se lució.

Cuando ya el 1-0 parecía claro, con una Alemania que tampoco atacaba en exceso, de repente apareció un centro en el área de Raum que cabeceó Niclas Füllkrug, héroe de una Alemania que no gana y sí empata. Pero ese empate le vale para ser primera de grupo.

Así jugó Suiza

Con un valiente esquema, Suiza no sólo le plantó cara a Alemania, sino que la superó en muchos momentos. Tuvieron sus ocasiones, aprovecharon una que les dio la primera plaza del grupo durante muchos minutos, pero claudicaron (en forma de empate) y serán segundos de grupo.

Así jugó Alemania

En el peor de los tres partidos de la fase de grupos, Alemania se libró por ese tanto final de Füllkrug en el tiempo de descuento. No fue una Alemania rocosa ni seria, tampoco estuvo tan mal, pero no metió miedo. Jugó con el resultado, con la clasificación, pero los anfitriones ya están en octavos.

MVP: Füllkrug

Jugó sólo 15 minutos, salió en el tramo final del partido, pero Füllkrug demostró que siempre hay que tener a un ‘9’, a un delantero que remate lo que llegue al área. Es lo que hizo. Le valió ese remate para ser el mejor, para ser el salvador de Alemania, que pasa como primera de grupo.