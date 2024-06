De la Fuente: «Pedri ha vuelto»

Luis de la Fuente atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro amistoso que enfrentará a España y Andorra en el estadio Nuevo Vivero de Badajoz. El combinado nacional disputará el primero de sus dos encuentros preparatorios antes de la Eurocopa que se celebrará en Alemania.

«Estamos felices. Ya lo sabíamos que iba a suceder. Llevamos dos días trabajando y mañana empezamos a competir. Es un momento muy oportuno para reforzar nuestra posición. Estamos muy contentos. Lo afronto con responsabilidad y normalidad. Espero que nos salga muy bien este periodo», comenzó el seleccionador tras ver como la Federación anunciaba su renovación.

Sobre si esta renovación cambia algo, fue claro: «Yo estaba tranquilo. Estamos haciendo muy bien trabajo. Me gustaría que nos centráramos en el fútbol y hablar de lo que controlamos, que es lo que hacemos en el campo. Lo demás no me inquieta. Lo que se hable fuera no lo puede controlar».

De la Fuente habló sobre los descartes que tendrá que hacer: «El día que di la lista yo tenía claro quienes eran esos 26 jugadores. Veremos como se desarrolla todo. Los jugadores no lo saben y eso hace que haya mucha competencia. Todos trabajamos de manera profesional».

«Hay un ambiente excepcional. No veo competencia, veo ilusión. No hay ni nerviosismo ni nada por el estilo. El que esté estará feliz y el que no pueda feliz también lo estará, ya que se quedan sus amigos», añadió.

El seleccionador comentó el momento de Fermín: «Son cábalas vuestras. Si se queda no será una sorpresa, será para vosotros. Veremos cómo va esta semana para saber si se ratifica la idea que teníamos al principio o no. Fermín tiene una capacidad de crecimiento que nos gusta a todos».

El riojano también explicó la situación de Laporte, que todavía no se ha incorporado a la concentración: «Es un plan que teníamos previsto desde hace tiempo. Ha trabajado con su equipo y ha estado entrenando hasta el final. Tendrá los mismos días que los jugadores del Real Madrid. No tenemos ninguna duda».

De la Fuente de la importancia de Morata: «Álvaro es un jugador incuestionable en nuestro planteamiento. Nos da garantías. Lo que pretendemos es que los jugadores vienen de muchos meses de competición y no hay que poner en forma a nadie. Las rachas van y vienen».

El seleccionador también habló de los rivales antes de la Eurocopa: «Lo que tenemos que hacer es recuperar futbolistas. Necesitamos encuentros para activarnos tras unas semanas de descanso y recuperar el nivel competitivo. Es el momento perfecto para llegar a tope al partido del día 15».

«Pedri ha vuelto. Le hemos visto con mucha ilusión. No se está jugando nada mañana, no me tiene que demostrar nada. Le conozco perfectamente y el objetivo es llegar bien a la Eurocopa», explicó sobre cómo ve a Pedri.

Por último, habló de Navas, del que dice que es «un valor seguro». «Es un juvenil, aunque tiene 39 años. No tiene molestias. Sólo le puedo dar las gracias por todo lo que nos da. Sigue con esa humildad de cada dúa entrenarse mejor», finalizó.