La selección española de fútbol se enfrenta a Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en un choque que se celebra en el Mercedes Benz Arena, ubicado en la ciudad de Stuttgart. Tanto los de Luis de la Fuente como el combinado germano se juegan la vida, ya que uno de los dos combinados, que son los grandes favoritos para llevarse el título, tendrá que hacer las maletas y despedirse de esta competición que está siendo emocionante. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante España – Alemania.

España – Alemania, en directo

¿Pedri o Dani Olmo?

Uno de los grandes debates de estos días ha sido el de quién jugará en este choque de cuartos de final contra la selección de Alemania. El once de Luis de la Fuente parece fijo, ya que ha contado con los mismos jugadores de inicio, salvo ante Albania, donde España ya no se jugaba nada. El rendimiento de Pedri después de dos años con problemas de lesiones está siendo el más discreto de todos los titulares habituales, por lo que se empieza a especular con que el seleccionador riojano apueste por Dani Olmo para este choque. Habrá que esperar al momento en el que salgan las alineaciones oficiales, pero todo apunta a que el ex jugador de la Unión Deportiva Las Palmas volverá a partir de inicio por delante del actual futbolista del RB Leipzig. En breves momentos conoceremos la decisión final de Luis de la Fuente.

¿Retirar a Kroos?

Otro de los temas de conversación durante estos días ha sido el futuro de Toni Kroos. El futbolista germano se retirará una vez termine su participación en la Eurocopa 2024 y este, ante España, podría ser el último de su carrera. Pero hay un problema, se ha hablado sobre jubilar al del Real Madrid y la última vez que pasó algo parecido fue con Zidane en el Mundial 2006 de Alemania y el francés consiguió ganar a la Selección.

¡Vaya partidazo!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este apasionante España – Alemania de los cuartos de final de la Eurocopa 2024 que se disputa en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart. Dos de las grandes favoritas se ven las caras en este choque y sólo una podrá avanzar hasta las semifinales de esta competición.