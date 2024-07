Kroos, ante el destino

Toni Kroos puede estar ante su último partido como futbolista profesional este viernes en el Stuttgart Arena. España y Alemania se miden en los cuartos de final de la Eurocopa 2024 en un partido que muchos denominan como la final anticipada del torneo. Ya dijo Joselu que el deseo de la selección española es ‘retirar’ al alemán. No será fácil. Toni se mide además al destino. Su último partido como jugador podría producirse ante el país donde pasó los últimos diez años, donde se retiró del fútbol de clubes y donde quiere pasar el resto de su vida.

Toni Kroos ya ha dicho en más de una ocasión que cuando se retire del fútbol, que será tras la Eurocopa, vivirá en Madrid y abrirá una academia de fútbol allí. Lo tiene muy claro. Desde que en 2014 recaló en el club blanco, el futbolista alemán se ha enamorado de la ciudad por sus cuatro costados. También del Real Madrid, por supuesto, con el que colgó las botas en el fútbol de clubes con una despedida en el Santiago Bernabéu a la altura de su leyenda.

Por ello, Kroos este viernes se mide a su destino. Cada partido en esta Eurocopa, a partir de octavos, puede ser su último. Él lo sabe mejor que nadie. Cuando Alemania caiga, él dirá adiós al deporte rey. Y ante España puede ser ese día. La selección española tiene el «castigo» y la oportunidad de poder retirar a toda una leyenda del fútbol como es Toni.

Después de diez años jugando en España para el Real Madrid y despedirse del fútbol de clubes con el club de su corazón en el Santiago Bernabéu, Toni Kroos podría dejar de manera definitiva el fútbol jugando ante España. El destino muchas veces es caprichoso y a eso se enfrenta Toni Kroos este viernes en Stuttgart.

Kroos sigue teniendo fuelle

Si ves jugar en directo a Toni Kroos a día de hoy, te das cuenta que el jugador germano todavía tiene mucho fútbol en sus botas. Él ha decidido dejar este deporte, que ama con locura, en lo más alto de su carrera. Por ese aspecto su decisión es impecable. Pero los amantes del fútbol no lo podemos entender.

Por ejemplo, el propio Luis de la Fuente, en la rueda de prensa previa al partido, dejó clara su opinión en este sentido: «El fútbol no le dejará nunca, será él que lo deje. Incomprensiblemente, lo quiere dejar ya. Le ha venido muy bien a Alemania y es una pena que haya decidido dejar de jugar. Para frenarle hemos pensado en atarle los pies, pero no sé si me dejará la UEFA».

Durante esta Eurocopa, para la que Kroos decidió volver a su Selección para retirarse en su país y con su país, el centrocampista alemán está desplegando un fútbol brillante. Es el motor de esta selección alemana y ante España liderará a su equipo para intentar que este viernes no sea su último partido. Pero tenemos que estar preparados, ya que pude ser el último día de Kroos con las botas puestas.

Toni quiere retrasar su retirada

La retirada de Kroos es segura. Será después de la Eurocopa. Pero el jugador alemán quiere que sea el 14 de julio en Berlín con el entorchado europeo bajo el brazo. Pero por el camino se ha encontrado a España, que quiere retirarle antes de tiempo este viernes 5 de julio.

«Esto lo extrañaré menos que el fútbol. No soy nostálgico. No espero que el viernes sea mi último partido», comenzó Toni Kroos en la rueda de prensa de la concentración alemana hace unos días antes del partido.

«Había muchas dudas antes del torneo. Hemos alcanzado un objetivo mínimo determinado. Independientemente de lo que suceda después, ya no se hablará de una catástrofe posterior. Sin embargo, nos hemos fijado el objetivo de ganar el torneo. Aquí es exactamente donde queríamos llegar. Pero tu propia motivación sigue siendo hacer grandes progresos», señaló el mediocentro.

«Soy consciente de que no volveré a jugar al fútbol después del torneo. Pero es diferente experimentarlo entonces. Pero no le tengo miedo», comentó Toni sobre su retirada del fútbol.

«Cuidaré de mis hijos y abriré una academia en Madrid para jugadores jóvenes», dijo sobre lo que hará al final de su carrera. «Este es el segundo título más importante que puedes ganar con la selección. Por eso esto es muy importante. Si no hubiera creído en ello, no habría vuelto a la DFB. Sería un final sensacional. Ese es mi objetivo», culminó Kroos.