Portugal – Francia, en directo hoy: sigue en vivo el partido de la Eurocopa

La selección de Portugal y la de Francia se enfrentan este viernes en el segundo partido de los cuartos de final de esta Eurocopa 2024 en el Volksparkstadion de Hamburgo. Lo que viene siendo un Kylian Mbappé contra Cristiano Ronaldo en uno de los mejores partidos que se pueden dar en el torneo. Francia, a priori, es la favorita ante los lusos, pero los campeones del mundo de 2018 no han llevado a cabo un gran fútbol, por lo que todo puede pasar en este encuentro. En la web de OKDIARIO te ofrecemos la narración en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este apasionante Portugal-Francia.

Francia-Portugal, en directo

Cristiano vs Mbappé

Este segundo partido de los cuartos de final de la Eurocopa se celebrará con en este Portugal – Francia. O lo que es lo mismo, Cristiano Ronaldo vs Kylian Mbappé. El pasado del Real Madrid contra el presente y futuro del conjunto blanco. Fue el capitán de la selección francesa el que se deshizo en elogios en rueda de prensa ante su ídolo: «Es un honor enfrentarme a Cristiano. Todo el mundo sabe la admiración que le tengo. He tenido la oportunidad de hablar con él. Estamos siempre en contacto y me da muchos consejos. Jugar contra él es un honor. Poco importa lo que ha hecho en el fútbol, poco importa lo que pasará después, seguirá siendo una leyenda».

¡Partidazo!

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la web de OKDIARIO, donde retransmitiremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Portugal – Francia correspondiente a los cuartos de final de la Eurocopa 2024 de Alemania que se disputará en el Volksparkstadion de Hamburgo. Ambas selecciones quieren estar entre los cuatro mejores equipos del torneo y enfrentarse al ganador del España-Alemania. Se espera un partido con una máxima igualdad, pero Francia es ligeramente favorita sobre el papel.