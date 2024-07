España – Alemania: hagamos historia

Hagamos historia. Rompamos con el pasado. Da igual lo que haya pasado hasta hoy. No importa que nunca hayamos sido capaces de ganar a la anfitriona en una fase final de Eurocopa o Mundial. Qué importa todo eso cuando tienes ante ti la oportunidad de hacer historia. De ganar para clasificarte para semifinales y mantener vivo el sueño de un país por volver a levantar un entorchado continental. Alemania (18:00 horas) es la que luchará por apartar del sueño a España y el MHPArena de Stuttgart será el escenario de un duelo vibrante.

España ha llegado a estos cuartos de final en Stuttgart desplegando el mejor juego que se ha visto en el torneo. Nadie ha jugado como nosotros. Empezó deslumbrando frente a Croacia, dio una exhibición contra Italia, fue solvente ante Albania y se sobrepuso a su primer golpe en este torneo en el duelo contra Georgia para terminar goleando.

Es complicado hacerlo mejor que España en esta Eurocopa. Los de Luis de la Fuente están desplegando un gran fútbol, son divertidos de ver y tremendamente serios. No obstante, el seleccionador está convencido de que todavía hay margen de mejora.

Olmo por Pedri

En cuanto a la alineación por la que apostará Luis de la Fuente, las dudas son mínimas. Lo que funciona no se toca, por lo que el seleccionador español mantendrá la base que tan buen resultado ha dado hasta el momento. El único cambio que se espera es el de Dani Olomo por Pedri.

Pedri ha sido titular entres de los cuatro partidos que ha jugado España hasta la fecha, pero sus 52 minutos contra Georgia estuvieron muy lejos de su mejor nivel. De la Fuente le vio y le sustituyó por un Dani Olmo que ya dejó claro frente a Albania que estaba listo, dando una asistencia en el gol de Ferran Torres, y contra Georgia mejoró a su compañero, generando más peligro y haciendo un gol.

Alemania lo tiene claro

También parece tener claro su once un Julian Nagelsmann que ha conseguido aunar las piezas de una generación talentosa, que sostiene la fiabilidad de Toni Kroos -sin él ganaron 2/10 partidos y con él no han perdido en los últimos ocho-, que podría estar ante el último encuentro de su carrera, y la letal elegancia de Jamal Musiala. El atacante del Bayern (3 goles) y Kai Havertz (2) serán la amenaza, mientras Niclas Füllkrug espera en el banquillo y Leroy Sané apunta a acompañar a los otros dos, a no ser que aparezca Florian Wirtz para apuntalar la medular.

Después de perderse por sanción los octavos ante Dinamarca, Jonathan Tah volvería al once acompañando a Antonio Rüdiger, aunque la actuación de Nico Schlotterbeck frente a los daneses fue de reseñar. En ese duelo, Alemania fue superior y gozó de las mejores ocasiones, aunque necesitó un gol en contra anulado por centímetros para despertar, gracias a un penalti a favor, para vencer por 2-0.

¿Quién es la bestia?

Alemania no le gana a España en partido oficial desde la Eurocopa de 1988. Desde ese año, ambas selecciones se han medido en seis ocasiones de manera oficial. Tres veces en Mundiales, dos en Liga de Naciones y otra en la Eurocopa de 2008. Además, contando amistosos, se han visto las caras en cinco ocasiones más.

Por lo tanto, igual que España tiene en su contra para este viernes que nunca ha eliminado a la anfitriona en Eurocopas o Mundiales, la selección alemana sabe que en los últimos torneos la selección española se le ha resistido muchísimo. Con grandes partidos de máxima importancia en el recuerdo, como las semifinales de 2010, la final de 2008 o el 6-0 que endosó el combinado nacional al teutón en Sevilla.

