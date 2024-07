Cómo funciona la tanda de penaltis: cuántos lanzamientos hay, normas para el portero, paradinha…

La tanda de penaltis representa el momento más emocionante en un partido de futbol de eliminatorias. El lanzador puede convertirse en el héroe o el villano y lo mismo sucede con el portero, con oportunidad de parar algún lanzamiento y llevar la victoria a su selección o club. La Champions League, la Eurocopa, el Mundial o la Europa League son algunas de las competiciones que pueden decidirse en penaltis y a continuación informamos sobre las normas para el lanzador y el portero, si puede haber paradinha y, por supuesto, una de las grandes dudas, que radica en cuántos lanzamientos hay por equipo y cómo funciona el sistema.

Las reglas de una tanda de penaltis las pone el organizador de la competición en cuestión, pero tanto UEFA como FIFA, los dos organismos principales, optan en la actualidad por un sistema similar y una normativa en la que se limita el impacto del portero y se trata de favorecer al lanzador, aunque este también cuenta con unas reglas a respetar. En una tanda de penaltis, al contrario de un penalti en un partido, no hay oportunidad de rebote, por lo que es a todo o nada, y el orden de lanzamientos va variando con uno para cada equipo, por lo que muchos desean ganar el sorteo entre capitanes para empezar lanzando y así gestionar, a priori, mejor la presión.

Así es la tanda de penaltis en la Eurocopa 2024

En la Eurocopa 2024 hay algunas normas que aún cuesta entender, como la de las tarjetas amarillas y la acumulación o algunas relacionadas con el VAR. Con respecto a las tandas de penaltis, como la vivida en el Portugal-Eslovenia, el formato y normas son las habituales, con cinco lanzamientos por equipo y, en caso de empate, muerte súbita.

La prórroga y la tanda de penaltis

A una tanda de penaltis se llega una vez ha finalizado el tiempo reglamentario de partido. Según la normativa de cada competición, puede haber antes una prórroga o ir directamente a la tanda de lanzamientos desde los 11 metros una vez acabados los 90 minutos de encuentro. En la Eurocopa 2024, por ejemplo, hay un tiempo reglamentario, una prórroga y después los penaltis.

Cuántos lanzamientos de penaltis tiene cada equipo

La base de una tanda de penaltis se mueve sobre una normativa general de cinco lanzamientos para cada equipo, en las competiciones principales de fútbol. El formato es ABABABABAB, por lo que se va intercalando un tiro de cada equipo, sin opción de rebote. Después de esos cinco lanzamientos se decide al ganador, que puede llegar antes si la diferencia es suficiente como para parar el partido. En caso de que después de cinco tiros de cada equipo siga el empate en el marcador, se da inicio a la muerte súbita dentro de la tanda de penaltis, en la que se vuelven a intercalar los lanzamientos pero se tira a vida o muerte, un tiro por equipo, si sigue el empate otra ronda y así sucesivamente hasta decidir al ganador.

Qué jugadores pueden tirar: ¿Puede lanzar un suplente?

En una tanda de penaltis en fútbol solamente tiran los jugadores que en el momento del pitido final de la prórroga –o los 90 minutos, si no hay prórroga– estén sobre el terreno de juego, y lo mismo ocurre con el portero. Primero se eligen cinco lanzadores y después, en la muerte súbita irán pasando el resto, hasta completar 11 de cada equipo. En caso de que haya un expulsado, el equipo que tenga un jugador más podrá descartar a un futbolista. Los suplentes no pueden lanzar en ningún caso y el portero titular sí tendría que hacerlo.

Normas para el portero en los penaltis

Las reglas para el portero en una tanda de penaltis son las mismas que en un lanzamiento en tiempo de juego. Desde hace unos años, uno de los árbitros de campo se sitúa para comprobar que el portero no se adelante y así, debe tener alguna parte del cuerpo en contacto con la línea de gol o más atrás. Si se adelanta, el lanzamiento tendrá que repetirse. Además, no hay rebote.

Normas para el lanzador. ¿Se puede hacer paradinha o salto?

El lanzador de penaltis debe chutar después de que el árbitro pite con su silbato y a priori no puede hacer paradinha, de manera que si se hace parando por completo, el lanzamiento podría darse como anulado en caso de acabar en gol. La paradinha por tanto no está prohibida, pero sí limitada. El salto, por su parte, antes de lanzar, sí que está permitido. Además, tampoco está permitido chutar dos veces el esférico. en caso de resbalón, donde no se repetiría el penalti.