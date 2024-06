Los dos días en ‘vela’ de Luis de la Fuente esperando rival

Luis de la Fuente y su cuerpo técnico están deseando que lleguen las 23:00 horas para conocer quién será su rival en los octavos de final. Y es que, las 48 horas que llevan en el hotel de concentración de la selección española en Alemania no están siendo para nada sencillas. Si de por sí pueden descansar poco cuando conocer quién será su siguiente contrincante, cuando el abanico es tan grande la dificultad se multiplica. Obviamente, duermen, pero no descansan. La cabeza no se lo permite,

Lo que ha hecho el cuerpo técnico de la selección española en estos días ha sido armarse de paciencia e ir estudiando a todos los posibles rivales que podrían tener en octavos de final. Tras ganar a Albania el lunes, el martes vieron como el grueso de posibles contrincantes se reducía a siete posibilidades y sobre eso están trabajando.

Luis de la Fuente y su equipo dedican las horas a estudiar a los equipos con los que se puede medir la selección española en los octavos de final. En estos momentos, las opciones son siete: Bélgica, República Checa, Georgia, Turquía, Eslovaquia, Ucrania y Rumanía. Y lo normal es que hasta las 23: 00 horas de este miércoles, cuando se haya puesto punto final a la fase de grupos, no se conozcan quién es el rival de España.

A pesar de este incordio, ya que sería mucho más sencillo conocer ya al rival y centrarse en estudiarle, Luis de la Fuente y su cuerpo técnico están tranquilos porque saben que independientemente del equipo que toque, todos son más o menos del mismo nivel. Sólo Bélgica, que no está en su mejor momento, pero siempre es peligrosa, podría ser el rival a evitar.

Lo que sí creen en el seno del cuerpo técnico de la selección española es que el rival que finalmente tocará es Turquía. ¿El motivo? Intuición. Ya que el abanico es amplio y las posibilidades son varias. De hecho, las matemáticas dicen que es más factible que toque un equipo del otro grupo. Es decir, Bélgica, Rumanía, Eslovaquia o Ucrania. Lo que es seguro es que habrá que esperar.