La afición española vibró con el himno de España antes del duelo que enfrentó al combinado nacional contra Italia en la Eurocopa

El Arena AufSchalke vibró con el himno de España. Cuando los acordes nacionales empezaron a sonar, los casi 12.000 aficionados españoles que estuvieron presentes en el duelo que enfrentó al combinado nacional con Italia en la segunda jornada de la fase de grupos de la Eurocopa no dudaron en tararear el himno.

Antes del encuentro, la afición española tiñó de rojo las calles de Gelsenkirchen. Los seguidores españoles confían ciegamente en la victoria de la selección española. Hay que recordar que si España gana a Italia, el combinado nacional estará clasificado para los octavos de final como primeros de grupo. En el caso de empate, ambos combinados estarán en la próxima ronda y será en la última jornada cuando se jueguen el primer y segundo puesto ante Albania y Croacia respectivamente.

Los aficionados españoles se están caracterizando en esta Eurocopa por crear un grandísimo ambiente por donde van. Es cierto que no son los más numerosos, pero no tienen problema con los seguidores de ningún país y con todos arman rápidamente la fiesta. Con la afición italiana, unidos por el espíritu del Mediterráneo, no ha sido una excepción.

Además del himno de España, el de Italia también sonó con fuerza en el estadio. Una vez más, el canto de los italianos fue un auténtico espectáculo que llenó de moral al combinado transalpino. Sin duda, uno de los himnos más impresionantes del mundo.

España juega ante Italia el segundo partido en la Eurocopa de Alemania. Tras este encuentro quedará todavía un tercer encuentro de la fase de grupos, que se jugará el próximo lunes 24 de junio a partir de las 21:00 horas.

Para este partido ante Italia, Luis de la Fuente hizo sólo un cambio respecto al equipo que jugó ante Croacia, encuentro en el que la selección española goleó por 3-0. Unai Simón es el portero; Carvajal, Le Normand, Laporte (en lugar de Nacho, único cambio respecto al anterior encuentro) y Cucurella en defensa; Pedri, Rodri y Fabián en el centro del campo;y Lamine Yamal, Nico Williams y Morata en el ataque español.