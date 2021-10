El conocido como yonki del dinero, Marcos Benavent ha acudido este miércoles por petición propia a prestar declaración en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia sobre el caso Imelsa. OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al audio de su declaración. En la misma, el testigo arrepentido del caso Taula pide perdón al ex ministro del PP Eduardo Zaplana y a otras personas a las que ha hecho «mucho daño», según ha confesado. Ha explicado que testificó falsamente porque se sintió presionado.

Un minuto antes de terminar el interrogatorio su abogado, Juan Carlos Navarro, alegó: «Por mi parte no hay más preguntas, ¿tiene algo más que decír?» Benavent respondió: «Sí, querría decir que he intentado durante todo este tiempo colaborar con la Justicia. Creo que he hecho todo el esfuerzo: he venido todas las veces que he hecho falta; he ido a la Guardia Civil con declaraciones de horas y horas; he venido incluso sin dormir y sin comer, recuerdo cuando vine a la declaración sobre el caso Zaplana, sin saber a dónde venía y (lo hacía) presionado».

Finalmente, subraya: «Es verdad que he hecho mucho daño a la gente y pido perdón. Por esa estrategia, en legítima defensa para defenderme, les he puesto en evidencia. He hecho falsos testimonios sobre muchísima gente, de todo tipo, y por eso sí que pido perdón».

Esta declaración podría dar un vuelco a la causa, ya que sobre estas grabaciones de las que ahora reconoce que estaban manipuladas se ha sustentado gran parte de la investigación realizada de este caso de corrupción. Además, el yonki del dinero también ha confesado en la declaración que el caso contra Zaplana «fue un montaje».

‘Caso Imelsa’

El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.

Marcos Benavent acudió por primera vez a los juzgados en mayo de 2015, cuando se acogió a su derecho a no declarar en sede judicial pero sí que lo hizo ante los medios para definirse como un yonqui del dinero y asegurar que se llevó de la Diputación de Valencia «dinero de todo», al tiempo que advertía de que iba a hacer daño «a mucha gente».