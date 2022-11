Una de las asistentes a la manifestación por la Sanidad, que ha discurrido este domingo por el centro de Madrid, se ha dirigido de forma violenta a la reportera de OKDIARIO que cubría la marcha cuando ésta se ha interesado por su profesión. La sanitaria ha reaccionado contrariada cuando la periodista le ha preguntado si era médico. «Sí, soy médico, pero no pienso hablar con usted y no me va a sacar ni una sola imagen», le ha espetado, retirándole con violencia el micrófono.

La manifestación se ha desarrollado bajo el lema Madrid se levanta por la Sanidad Pública. Contra el Plan de Destrucción de la Atención Primaria. La convocatoria, que ha sido impulsada a lo largo de toda la semana por la izquierda madrileña, ha servido para que los líderes de PSOE, Podemos y Más Madrid lanzasen sus consignas contra la gestión sanitaria de Isabel Díaz Ayuso. Entre otros, han asistido las portavoces de Más Madrid, Mónica García y Rita Maestre; del PSOE, Juan Lobato y Mar Espinar y de Podemos, Alejandra Jacinto y Carolina Alonso, además del candidato de Podemos a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor.

Aunque desde estos partidos se ha venido negando que se tratase de una protesta política, lo cierto es que se han podido escuchar duros mensajes contra la presidenta madrileña, a quien han llamado incluso «asesina». En la marcha se ha visto incluso una imagen de la presidenta madrileña, con nariz de Pinocho, que ha recorrido el Paseo del Prado. El acto ha contado también con la presencia de sindicatos y asociaciones sanitarias.

Esta manifestación tiene lugar tras la movilización que tuvo lugar el pasado 22 de octubre, convocada por una treintena de colectivos sociales y profesionales, y en el contexto de la huelga indefinida de sanitarios.