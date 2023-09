¿Qué pasa cuando un diputado se equivoca en una votación en el Congreso?

No han sido pocas ocasiones en las que los diputados se han equivocado a la en una votación durante un Pleno en el Congreso de los Diputados. El reglamento de la Cámara Baja no especifica qué ocurre en caso de que un parlamentario no acierte a la primera a la hora de pulsar el botón correspondiendo o de decir el sentido de su voto desde su escaño. La Mesa del Congreso es la que tiene las competencias para dirimir estos asuntos. Se puede optar por pedir la opinión de uno de los letrados de la Cámara Baja para tomar una determinación.

En los tres últimos casos se ha adoptado esta cuestión de diferentes maneras. El entonces diputado del PP Alberto Casero se equivocó el año pasado durante la votación de la reforma laboral: votó telemáticamente por error ‘sí ‘cuando en realidad quería votar en contra. La reforma laboral ideada por la vicepresidenta Yolanda Díaz salió adelante por un voto, el de Casero, y a a pesar de los intentos del PP por resolver la situación. La presidenta de la Cámara Baja en ese momento, la socialista Meritxell Batet, acabó dando por buena esa votación.

Sancho, del PSOE

Esta misma semana también se ha vivido esta situación, durante la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo. En la primera votación, el diputado del PSOE por Teruel Herminio Rufino Sancho Íñiguez se equivocó y proclamó un «sí» de viva voz desde su escaño. Tras advertirle sus compañeros de este error, logró rectificar alegando que habían pronunciado mal su apellido.

La secretaria de la Mesa, la socialista Isaura Leal, fue la encargada de darse cuenta de este error tras llamar a Sancho Iñiguez desde el estrado del Congreso. «¿Perdón?», le cuestionó a su diputado socialista, que consiguió remendar la confusión ante la risa de los presentes.

Posteriormente, el diputado socialista se explicó ante los medios para intentar relatar lo que había pasado, afirmando que había dicho «sí» porque se refería que él era Sancho y no «Sánchez», como le había llamado por error su compañera. «Sancho sí… no, como que yo soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí, claro…», trató de argumentar, ante la confusión de los periodistas que le habían preguntado.

Eduard Pujol

El último caso error se ha producido en la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados, la segunda con motivo de la sesión de investidura de Feijóo. El diputado de Junts Eduard Pujol ha proclamado de viva voz un «sí» a la investidura de Feijóo, y seguidamente ha dicho «no» al percatarse de su error. Ha reclamado también a la Mesa del Congreso que su voto se contabilizase como un ‘no’, aunque la votación ha seguido su curso y se había apuntado como un ‘sí’.

Tras finalizar la votación, los miembros de la Mesa del Congreso han estado varios minutos discutiendo sobre qué hacer ante esta situación. El voto de Pujol se ha registrado como nulo tras la incertidumbre y tras haber consultado con uno de los letrados del Congreso.