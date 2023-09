El PSOE ya tiene su ‘Casero’: Herminio Sancho vota ‘sí’ a Feijóo y luego rectifica

El diputado socialista por Teruel Herminio Rufino Sancho Íñiguez, se ha convertido en el Alberto Casero del PSOE al equivocarse en la votación de la investidura de Alberto Núñez Feijóo, optando por el «sí». Rápidamente le advierten del error y consigue rectificar alegando que habían pronunciado mal su apellido.

Por unos segundos ha reinado el desconcierto en el Congreso de los Diputados, cuando Herminio Rufino Sancho ha votado a favor de la investidura de Feijóo. La secretaria segunda de la Mesa, la socialista Isaura Leal, ha llamado a votar a su compañero por Teruel. Éste se ha equivocado y ha votado «sí» a favor de Feijóo, ante la perplejidad de Leal, que ha pronunciado rápida y automáticamente «no» para contabilizar su voto. Poco ha tardado su compañera en darse cuenta del error «¿Perdón?», le ha cuestionado a Sancho, que ha intentado remendar su confusión ante la risa de los presentes.

Sancho ha tratado de explicar que su compañera, Isaura Leal, se ha confundido con su apellido, y en un primer momento le ha llamado «Sánchez» en lugar de «Sancho». Argumento al que se ha agarrado para poder rectificar su votación. «Disculpen por favor, he pronunciado mal su apellido», ha señalado Leal antes de volver a convocarle: «Sancho Íñiguez, Herminio Rufino», a lo que esta vez sí responde con rotundidad: «No», con gesto de alivio.

«Sancho sí…no»

Después de la votación, el diputado ha explicado antes los medios de comunicación que dijo que «sí» porque se refería que él era Sancho y no «Sánchez», como le había llamado por error su compañera. «Sancho sí…no, como que yo soy Sancho, no Sánchez. He dicho Sancho sí, claro…», trataba de explicar, ante la confusión de algunos periodistas.

Reforma laboral de 2022

Lo ocurrido este miércoles 27 de septiembre en el Congreso de los Diputados ha rescatado recuerdos de la votación de la Reforma Laboral de 2022, cuando un diputado del Partido Popular, Alberto Casero, se confundió y votó -de forma telemática- a favor de aprobarla.

En esta ocasión la reforma de la ley salió adelante, sin posibilidad de rectificación ante el error. Algo que no ha ocurrido esta vez, puesto que Sancho ha podido remendar su error y justificar que no votaba «sí» a la investidura de Alberto Núñez Feijóo, sino que quería decir que Sancho sí era su apellido.

Feijóo no es investido

Finalmente, la investidura de Feijóo no se ha podido llevar a cabo. El PSOE, Sumar y sus socios separatistas, nacionalistas y proetarras han rechazado la investidura del candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, acercando así la amnistía que el jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, negocia con los golpistas catalanes. Ahora, por tanto, habrá una segunda votación el viernes donde al líder de los populares le bastaría mayoría simple, esto es, siete abstenciones. Sin embargo, en la jornada del martes y en la de este miércoles tanto Junts como el PNV remarcaron su negativa a apoyar la candidatura del presidente del PP, que ha reunido 172 votos de la Cámara (los de su grupo, Vox, Coalición Canaria y Unión del Pueblo Navarro), quedándose a sólo cuatro de ser investido. Del otro lado, hubo 178 noes.