La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, cree que “ahora todo es único, irrepetible e histórico”. Responde así, sonriendo, a la pregunta por el “fenómeno político único” que supone la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Lo de único es mucho de los tiempos actuales”, responde con ironía rebajando el efecto Ayuso. “Ahora todo es único, irrepetible e histórico”, señala.

En HOY RESPONDE de OKDIARIO, Villacís opina que “yo la veo [a Ayuso] evidentemente en que se siente satisfecha, porque efectivamente, al igual que otros presidentes autonómicos, tiene la coordinación del PP de Madrid. Y me parece lógico”. Ayuso se ha hecho este fin de semana con el control absoluto de los populares madrileños. Decidirá sobre las listas y alianzas electorales.

Begoña Villacís califica a Ayuso de “conservadora en lo social y liberal en lo económico”. “Ayuso está muy bien políticamente y está siendo muy reconocida”, dice. “Eso no es opinativo porque tuvo sus resultados electorales y es lo que la legitima”.

Villacís no quiere hablar “de un partido que no es el mío», aunque sí le pide explicaciones a la presidenta madrileña sobre el caso del espionaje: «Me gustaría que Ayuso me explicara quién le espió, quién se lo dijo y si hay gente aún implicada en el ayuntamiento». Por sus palabras podría deducirse que Ayuso tampoco se lo ha explicado a Almeida o que Almeida no se lo ha contado a Villacís. En cualquier caso, que la tienen in albis.

“Soy la más valorada”

Le preguntamos si ella cree que gusta a los madrileños, visto el

fervor de la gente el 2 de mayo o en San Isidro. Le preguntamos si

ella se ha creado una marca personal y propia en Madrid, al margen de Ciudadanos, que salve a los naranjas del hundimiento del Titanic al menos en la capital de España. “Eso es un poco vanidoso -responde- pero es verdad que en las encuestas a la hora de la valoración de líderes… da un poco de vergüenza decirlo… pero en la última salía yo la más valorada. No lo sé. Llevo trabajando mucho tiempo por Madrid. Yo creo que la gente sí me ubica y trato de hacerlo lo mejor posible. Trato de respetar y de hacer una política no agresiva pero sí firme porque tengo las ideas muy claras en muchas cosas. Entonces a lo mejor sí que gusto a los madrileños… no sé”.

Begoña Villacís sostiene en las encuestas a Ciudadanos en el ayuntamiento de Madrid. A un año de las elecciones, todas le otorgan un papel fundamental para poder volver a gobernar con el PP en solitario o tener que deshojar la margarita de apoyar un gobierno del PP y Vox… o apoyar un gobierno de la izquierda.

Villacís elude en sus respuestas esta última disyuntiva. Como si no la hubiera escuchado en la pregunta. Como si no existiera en su mente. Como si no quisiera verse el año que viene ante esa tesitura de tener que terminar apoyando un gobierno con Vox (cuyos concejales le llaman “Terracís”) u optar -con cuatro años por delante- por un gobierno de izquierdas y ser alcaldesa de Madrid.