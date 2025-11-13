El vídeo ante el juez de la empleada del PSOE que repartía los sobres: «Guardaba el dinero en un cajón»

«Guardaba el dinero en un cajón», con estas palabras Celia Rodríguez, la secretaria del PSOE encargada de dar los sobres en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García, explica al juez Leopoldo Puente cómo se hacían los pagos en metálico en la sede de los socialistas de la calle Ferraz (Madrid).

OKDIARIO ha podido acceder al vídeo de la declaración de Celia Rodríguez como testigo en el marco de la causa especial sobre José Luis Ábalos, que se investiga en el Tribunal Supremo. La secretaria del PSOE fue llamada por el juez tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el que se señalaba que era la encargada de entregar los sobres a Ábalos y a Koldo.

La declaración de Celia Rodríguez Alonso ante el juez revela un mecanismo continuado de pagos en efectivo dentro del PSOE que funcionó durante años en la Secretaría de Organización del partido. «Yo lo que hacía era rellenar unos impresos de liquidaciones de gastos, que luego eran firmados y revisados en Administración antes de entregarle el dinero», explica Rodríguez.

La secretaria detalló que una vez la avisaban desde la primera planta, bajaba a recoger el efectivo y lo distribuía entre quienes habían presentado tickets o justificantes. «Cuando ya tenían el dinero… yo lo recogía y lo subía y lo repartía», afirmó, dejando claro que no intervenía en el control final de los gastos, ya que ese trabajo lo hacía Administración, que «revisaba si estaban bien hechas las sumas».

La testigo confirmó que durante años los pagos se realizaban «en metálico», una práctica que, según dijo, ya existía cuando llegó a la Secretaría de Organización. Señaló que este sistema se mantuvo hasta aproximadamente finales de 2021, aunque no pudo precisar la fecha exacta. Aun así, dejó abierta la posibilidad de que alguna excepción se hubiera pagado en efectivo después: «No recuerdo».

Preguntada sobre posibles ingresos irregulares o pagos no reflejados en la contabilidad, Rodríguez afirmó al juez que no tenía conocimiento de nada semejante. La secretaria del PSOE dejó claro que, en su caso, «los míos tienen que estar todos registrados», aunque reconoció no recordar con precisión fechas o cantidades.

Pagos del PSOE a Ábalos

Tal y como se puede apreciar en el vídeo de la declaración, el juez le preguntó quién recogía los gastos de José Luis Ábalos cuando era secretario de Organización del PSOE. «Normalmente venía él a recogerlo todo, o venía Koldo, o mandaba a alguien, o mandaba algún mensajero», explica Celia Rodríguez.

La secretaria del PSOE afirmó ante el juez que, para facilitar estas recogidas, en muchas ocasiones dejaba los sobres preparados en recepción: «Lo dejaba para que cuando pasaran lo recogieran», explicó, describiendo un sistema en el que podía recibir el efectivo una persona distinta del solicitante formal, siempre bajo indicación de Koldo o de su entorno.

La empleada también reconoció su incomodidad por custodiar dinero en efectivo en su despacho cuando tardaban en recogerlo ante el juez: «No me gusta tener tanto dinero en el cajón», dijo aclarando que no tenía una caja propia.

«Eran sobres reciclados»

Para transportar y organizar los pagos, Rodríguez utilizaba sobres del partido, en los que escribía la cantidad y el nombre del destinatario. «Yo lo metía en un sobre… con el nombre de la persona y la cantidad escrita», detalló.

La secretaria del PSOE explicó que estos sobres eran reciclados y reutilizados y que se usaban habitualmente para evitar llevar los billetes sueltos. Admitió al juez que iban con el logo del PSOE.