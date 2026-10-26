Vicente Vallés se pone serio y confirma el revés al PSOE antes de las elecciones del 29-N: «Moncloa pierde esta batalla preelectoral»

Vicente Vallés comentó en las noticias de Antena 3 el fallo del Tribunal Constitucional sobre el recurso del Defensor del Pueblo por la conocida como ley de nietos. El presentador hizo hincapié en las consecuencias políticas de una votación que ratifica la suspensión cautelar del voto para los afectados, afirmando que «Moncloa pierde esta batalla preelectoral».

El Constitucional ha desestimado el recurso de Ángel Gabilondo porque el proceso sigue abierto en el Tribunal Supremo. Por ende, no ha resuelto el fondo de la cuestión ni ha levantado la medida cautelar. La sentencia llega a un mes escaso de las elecciones del 29-N, con más de 160.000 personas a la espera de confirmación de si podrán votar.

Vallés comenzó su exposición con una crítica a la ejecución del tribunal, a la relación entre sus miembros y a los partidos que fomentan sus nombramientos: «Uno de los problemas que no se han conseguido resolver a lo largo de los años en nuestra democracia es la sospecha de que los magistrados del Tribunal Constitucional actúan en función de las consignas políticas del partido por el que fueron elegidos para ocupar ese puesto».

El periodista amplió su queja tanto al PSOE como al PP. «Si echamos la vista atrás, el porcentaje de veces en que eso ocurre es abrumador, tanto cuando ha gobernado el PSOE como cuando ha gobernado el PP», aseguró Vallés.

Vallés subraya la ruptura del bloque progresista

Para el escritor madrileño, la votación sobre el recurso de Gabilondo se aleja de dicha ley no escrita. «Pero hoy se ha roto esa dinámica, aunque no será para siempre», señaló, y añadió: «Lo más probable es que estemos ante la excepción que confirma la regla».

Vallés expuso por qué cree relevante lo acaecido antes de repasar las fases del recurso: «Es una excepción importante, porque se produce a propósito de uno de los asuntos más polémicos de esta campaña electoral, la conocida como ley de nietos».

En su disección, el presentador de los informativos atribuyó a Moncloa la idea de acudir al Constitucional a través del defensor del pueblo. «Moncloa ha forzado al Defensor del Pueblo a recurrir esa decisión ante el Tribunal Constitucional, a sabiendas de que estaba abocado al fracaso», aseveró.

«Esta vez los siete magistrados progresistas se han dividido», manifestó Vallés, y prosiguió: «Dos han votado a favor del recurso. Pero cinco progresistas han votado con los cinco conservadores en contra del recurso. En total, diez contra dos».

Los jueces Ramón Sáez y Juan Carlos Campo fueron quienes abogaron por admitirlo a trámite. El resto, incluido Cándido Conde-Pumpido, presidente del tribunal, apoyaron la propuesta de inadmisión del orador, Enrique Arnaldo.

Por qué el Constitucional no ha profundizado en el tema

La razón de la inadmisión es jurídica. El tribunal establece que el amparo es prematuro, ya que el Supremo no ha dictado sentencia y permanecen abiertas actuaciones vinculadas a la suspensión cautelar. La decisión no constituye una sentencia firme sobre la legalidad de la instrucción de justicia que está sobre la mesa.

Esa instrucción cuestiona el exilio de quienes emigraron de España entre 1936 y 1955. El procedimiento judicial pone en duda su aplicación para conceder la nacionalidad a «nietos» sin justificar documentalmente de forma previa las razones del exilio de sus antecesores.

La comprobación de cada caso sigue siendo uno de los problemas inconclusos. La Junta Electoral Central ha derivado al Supremo los obstáculos para identificar a los afectados por la falta de datos de Exteriores. Al mismo tiempo, el Gobierno promueve el derecho al voto de los nacionalizados, pero no ha precisado su modus operandi para llevar a cabo las comprobaciones antes de que se agote el tiempo.