El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha anunciado «la mayor bajada de precios y tasas públicas que se haya hecho nunca» en la región de cara a los Presupuestos de 2023. Además, ha recalcado que esta bajada «no afecta a los servicios esenciales, no afecta a la arquitectura fiscal de nuestro país» y que «no toca los impuestos que financian los servicios esenciales». El objetivo es «aliviar la carga de las familias».

En concreto, Vara ha detallado que el próximo año se reducirá en un 25% el precio de la ITV, un 50% las tasas sobre comedores escolares, aulas matinales, licencias de caza o pesca, pruebas de laboratorio, o tarjeta de transporte, así como el 100% «de otras muchas» tasas. Así lo ha afirmado el dirigente socialista en el Pleno de la Asamblea de Extremadura, a preguntas del PP sobre las medidas que prevé adoptar «para aliviar la carga fiscal a los extremeños».

Guillermo Fernández Vara le trasladará esta serie de reducciones al PP la próxima semana, en el marco de la negociación de los Presupuestos regionales para 2023. La finalidad de esta propuesta es, según el presidente extremeño, «aliviar la carga económica y las obligaciones de la ciudadanía» frente a las «trampas» que busca el PP. A su juicio, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo «pretende que la gente se desentienda de la obligación de mantener los servicios públicos esenciales».

Ximo Puig

De momento, Vara no ha detallado nada de una posible rebaja del IRPF para compensar la subida de la inflación y ayudar así a las familias. Este martes, el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, fue el primer barón socialista en anunciar que sí que aplicaría esta medida, algo que ha chocado con el discurso sostenido por el Gobierno de Pedro Sánchez ante la presión del PP y de sus dirigentes.

Este martes, Puig anunció unas medidas que tendrá efectos con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022, tan sólo cuatro días después de proponer penalizar en el reparto de la financiación autonómica a las comunidades que bajaran impuestos. En concreto, anunció que aumentaría en un 10% la cuantía exenta de tributación a todos los valencianos, «el máximo que permite la norma»; una nueva tarifa autonómica del IRPF para 2022, con nuevos tramos adaptados a la inflación, y la ampliación en un 10% de «todas las deducciones y bonificaciones fiscales».

El presidente valenciano hizo hincapié en que estas medidas van dirigidas a los contribuyentes que cobran menos de 60.000 euros; es decir, 1,34 millones de valencianos y el 97,4% del total.

«Solo»

El PP ha señalado que Guillermo Fernández se está quedando «solo». La presidenta del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha señalado que el presidente de la Junta «ha reconocido en numerosas ocasiones que Extremadura es la región que más esfuerzo fiscal hace, teniendo la renta más baja», a lo que se une que «la inflación en la región está disparada», que ha provocado que la Junta «haya recaudado 90 millones de euros más hasta julio», ha recalcado.

«Esto no puede ser. Hoy no puede acabar este Pleno sin que el presidente Fernández Vara rectifique y asuma el compromiso de que va a aliviar la carga fiscal de los extremeños. Tiene que hacerlo, no le queda otro camino porque no sólo a que se está quedando solo, sino que los extremeños lo necesitan», ha apostillado la dirigente del PP.