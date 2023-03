La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, ha vuelto a situarse en el centro de la polémica con la última imagen que ha publicado en redes sociales.

En respuesta a la noticia de OKDIARIO, que publicó las críticas de la número 2 de Irene Montero a las jóvenes que prefieren que las penetren a masturbarse, Pam ha subido a la historia de Instagram la fotografía de un vibrador satisfyer junto al texto «this machine kills fascists» (este aparato mata fascistas). Una frase que ha copiado al músico Woody Guthrie, que la recogía en su guitarra.

Ángela Rodríguez Pam ha protagonizado esta última polémica después de que este medio recogiera que se había mostrado «preocupada» por que las mujeres jóvenes aseguren que su práctica sexual más habitual -en un 74% de los casos- es la penetración y no la masturbación. Así lo declaró en una sesión informativa organizada por el Instituto de las Mujeres, Educación sexual y derechos sexuales y reproductivos, dirigida a la formación del profesorado en educación afectivo-sexual.

«Pedir el placer»

Pero la última polémica de la número 2 de Igualdad no ha quedado ahí. Este sábado, en un acto de Podemos previo al 8M, dijo que «pedir el placer para las mujeres también es hacer política» y «hay que garantizarlo». «Les asusta que hablemos de nuestro placer, mucho tiempo sólo ha sido de ellos», agregó al respecto.

Asimismo, Pam señaló que «asusta que hable de penetración y, a continuación, de autoestimulación». «Les asusta que, citando datos del Instituto de las Mujeres, me haya atrevido a insinuar que hay alguna mujer que tiene una vida sexual que no es satisfactoria. Incluso que esto pueda tener que ver con algunas prácticas sexuales. No digo yo que esto tenga que ver específicamente con la penetración, lo dice el estudio», añadió al respecto.

La número 2 de Montero también criticó las informaciones sobre las campañas contra los juguetes sexistas: «Nos ridiculizan porque dicen que no hay juguetes sexistas». «Se asustan cuando decimos que todos los cuerpos tienen derecho a ir a la playa, se asustan mucho de las gordas, del aborto libre y gratuito, de las píldoras anticonceptivas para hombres, de las bajas menstruales, de que no haya que pagar más por un tampón, una cosa sin la cual no podemos vivir…», enumeró.

8M

En otro momento de este acto de la formación morada, Pam atacó también a Isabel Díaz Ayuso por querer derogar la Ley Trans y a los críticos con la ley del Sólo sí es sí, que ya ha rebajado la condena a 726 pederastas, abusadores y agresores sexuales. «¿Por qué se asustan? Porque lo estamos haciendo. El miedo ha cambiado de bando. Ahora que lo estamos consiguiendo, que es muy fuerte, que está en el Boletín Oficial del Estado, empiezan las dudas. Se publica la Ley Trans e Isabel Díaz Ayuso cree que hay que derogarla. Hay quien tiene dudas y no en la derecha. Hay reacciones y resistencias. Dicen que volvamos al Código Penal anterior», sentenció.

A su juicio, la solución a esto es «más feminismo, más feminismo y más feminismo», que es «el lema» de su «organización de cara al 8M», el Día Internacional de la Mujer. «Es la agenda que nosotras queremos porque cuando tiramos del hilo morado se entienden mejor las desigualdades: la vivienda, la inflación… Por eso, el feminismo tiene tanto poder de transformación», concluyó.