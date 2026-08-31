Última hora en directo de Ceuta: crisis migratoria, protestas, manifestación y noticias en vivo hoy

La tensión en Ceuta por la crisis migratoria derivada de la invasión del 30 de julio sigue escalando. Este lunes, 31 de agosto, los ceutíes se han vuelto a echar a las calles para clamar contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez. Unas 2.000 personas, entre ellas el Cuerpo de Bomberos, han asistido a la protesta, convocada por los servicios públicos.

Ello, mientras Pedro Sánchez sigue poniendo excusas para justificar el abandono del Ejecutivo a la ciudad autónoma durante todo el mes de agosto. En este sentido, ha llegado a decir que él también tiene «derecho a descansar», al ser preguntado en una entrevista por sus vacaciones en La Mareta.

Además, el presidente del Gobierno ha cargado contra el Rey con una mentira. «Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?», se ha preguntado respecto a la posibilidad de que Felipe VI visite la ciudad autónoma.

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