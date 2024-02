UGT se gasta fondos de la UE para digitalización en montar una charla con el rockero Miguel Ríos

El departamento que lidera la ministra Pilar Alegría ha anunciado que abrirá una revisión de oficio tras la sentencia del Supremo que anula el real decreto. Así se lo han comentado en los últimos días altos cargos de Educación en una reunión en el Ministerio con representantes de CEOE, Cepyme y UGT y la abogada del Estado María Ocaña.

En el encuentro han analizado los posibles pasos a seguir tras el sonado varapalo de la Sala de lo Contencioso del Supremo. Los jueces han anulado el Real Decreto de 2022, en los primeros compases de la distribución de los fondos Next Generation, que aprobó Pedro Sánchez para quedar bien con las citadas organizaciones del mundo laboral.

Tras estudiar todos los escenarios, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha anunciado su intención de realizar una revisión de oficio. De esta forma, las organizaciones podrán y deberán seguir con la realización de las formaciones –incluyendo las charlas que ha arrancado Miguel Ríos con UGT– hasta el momento en el que el departamento de Pilar Alegría les traslade formalmente un nuevo comunicado. Será entonces cuando se fije la fecha de suspensión de esta iniciativa.

Sin estadísticas

Fuentes del Gobierno subrayan que la medida no supondrá perjuicio alguno para las personas en formación. Las alumnos –de los que el Ejecutivo no tiene cifras oficiales– podrán finalizar sus cursos y certificarlos con normalidad. Desde el Gobierno trasladan a OKDIARIO que no pueden dar el número de alumnos que se han beneficiado de esos 30 millones de euros de fondos de la UE.

En todo caso, el Ministerio va a compensar económicamente todos los gastos derivados de esta iniciativa formativa y asumidos por las organizaciones participantes. Con esta promesa, Educación quiere «apostar por la vía más garantista para todas las partes implicadas».