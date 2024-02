Un alto cargo de UGT se mofa de las tractoradas: «Esos tractores los habéis pagado con subvenciones»

Toño Abad, socialista reconocido y coordinador LGTBI de UGT, ha cargado contra las tractoradas y las protestas de los agricultores señalando que «todos esos tractores nuevos se han pagado con subvenciones de Europa y del Gobierno». Una afirmación que ha generado más de mil respuestas en menos de un día, entre las que se encuentra la del Delegado Territorial de Turismo, Cultura y Deportes de la Junta de Andalucia en Jaén, José Ayala, quien ha señalado al sindicalista que «no te vendría mal darte de alta en régimen agrícola y enterarte cómo se pagan los tractores».

«Ojo, que todos esos tractores nuevos se han pagado con subvenciones de Europa y del Gobierno. No digo yo que no tengan razón, pero igual tendrían que manifestarse contra las comercializadoras que les pagan el tomate a 2 céntimos y lo revenden a 1,95€», ha señalado en sus redes sociales Toño Abad.

«Estos tractores se pagan con aportaciones de los agricultores y de la política agraria comunitaria. Infórmese», le explica otro usuario. «A ver, Toño, ¿estás diciendo que los agricultores no pueden tener beneficio alguno de su actividad profesional en el sector primario si no reciben subvenciones de la UE o un gobierno? A ver si te das cuenta solito de lo que has escrito…», señala otra usuaria en respuesta al polémico tuit del sindicalista de UGT.

«Todavía tenemos que dar gracias por recibir limosnas de gente que permite que entre producto por detrás, que no pone las mismas reglas a los de fuera que a nosotros, y sobre todo que tiene olvidado al sector primario», responde otro usuario de la red social. «El Gobierno no da subvenciones, la PAC se aplica a todos los estados miembros de la UE y para tu información, no es la compra de un tractor nuevo, si no la sustitución de uno antiguo, y no es por el total, es por achatarrar el antiguo», le replica otro.