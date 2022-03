TVE paga a Javier Ruiz, periodista de la Ser, 6.000 euros cada semana por la dirección y presentación del programa ‘Las Claves del Siglo XXI’. Ruiz, por tanto, gana 24.000 € al mes de TVE mientras mantiene su trabajo en la cadena de radio. Ninguno de los 7 programas hasta la fecha ha alcanzado la media de La 1 en su día de emisión. El coste para TVE de los 13 programas firmados está en más de 1.300.000 €, a razón de más 102.000 € por cada programa, según diversas fuentes de la corporación. Cifras desorbitadas para el resultado ínfimo de audiencia que obtiene cada viernes por la noche en una cadena -La 1- que está ya, a diario, en mínimos históricos desde su creación hace 66 años. El programa viene, además, cada semana, salpicado de escándalos y denuncias de manipulación informativa en favor del Gobierno y contra el PP y Vox.

OKDIARIO ha tenido acceso, por diversas fuentes, a los datos del coste del programa de Javier Ruiz aprobados por la dirección de la cadena pública. Hablamos, por tanto, de dinero público, que tanto RTVE como el propio periodista mantienen en secreto y no difunden ni siquiera en aras de la transparencia.

Las fuentes coinciden, con precisión, en las cifras. Se autorizaron un máximo de 13 programas con independencia de los resultados de audiencia. TVE no puso ningún objetivo de audiencia al periodista de la cadena Ser. Es decir, Javier Ruiz tiene asegurado ganar 78.000 € por los 13 programas en apenas tres meses, aunque la audiencia sea mala. El coste total de los 13 capítulos supera el 1.328.000 €. Cada programa tiene un coste superior a los 102.000 €. El programa es en un 70% de producción interna de TVE y en un 30% externo. Cada capítulo tiene un coste interno (personal y medios de TVE) cercano a los 70.000 €. El coste externo por programa supera los 32.000 € cada semana. Básicamente, según las fuentes, ese coste externo se va al sueldo de Javier Ruiz, a redactores y al pago de colaboradores. El “coste de dirección y presentación por programa” es de 6.000 €. Javier Ruiz firmó a su nombre el contrato y no a través de sociedad alguna, según las fuentes. Sindicatos como USO denuncian que el periodista va los lunes a dar instrucciones y ya no vuelve hasta el jueves por la tarde para los ensayos y el viernes para la emisión del programa.

Audiencia ínfima

La relación coste de dinero público-audiencia del programa no encaja. En su última emisión, este viernes pasado, el programa de Javier Ruiz tuvo un 5,8% de share. La 1 fue la sexta cadena en audiencia del viernes con un 7,4%. Ni sumando, en simulcast, la emisión en el Canal 24 Horas (1,1%) el programa de Ruiz alcanzó los datos de la primera cadena de la televisión pública.

En ninguna de las siete emisiones hasta la fecha, el programa de Javier Ruiz ha llegado a la media de La 1. Se estrenó el 21 de enero con un 5,5%. Bajó al 4,8% una semana después. Siguió bajando a la semana siguiente (4 de febrero) hasta el 4,1% y ya, en caída libre, el 11 de febrero hizo el 3,5%. Cada una de esas 4 semanas, Javier Ruiz siguió cobrando de TVE 6.000 € por programa. 24.000 € en un mes por un espacio que no dejaba de caer.

Ante estos malos resultados, la dirección de TVE recurrió al truco de ponerlo en simulcast por el Canal 24 Horas. Pero ni por esas. El 18 de febrero sólo pudo hacer un 5,7% en La 1 y un 1% en el Canal 24 Horas. El programa no interesó pese a la enorme demanda informativa de esos días por el estallido de la crisis del PP en esa misma semana. El 25 de febrero, recién iniciada la guerra en Ucrania, el programa de Javier Ruiz apenas llegó al 6,8% de share en el prime time de La 1, por debajo de la media del día de la cadena pública. TVE lo vendió como un 9,1% sumando la audiencia del Canal 24 Horas.

Los malos modos de Javier Ruiz

Al coste elevado y la mínima audiencia, se unen las denuncias de “malos modos y soberbia” del periodista, según los trabajadores del programa. Sindicatos como USO denuncian el carácter del presentador. Hablan de “desprecios y vejaciones”. Dice USO que Javier Ruiz “no para de echarles la culpa de todo lo que le da la gana antes que reconocer sus propias limitaciones porque desconoce o ignora los protocolos de producción de TVE”. “Es más -añade el sindicato- se permite el lujo de decir textualmente, en el plató y ante testigos, que ‘esta empresa es una mierda’”. Javier Ruiz ya tuvo que afrontar quejas similares de malas maneras hacia sus compañeros y subordinados en su etapa de Las mañanas de Cuatro.

Inflación y guerra: la última manipulación

El programa ha estado, cada semana, salpicado de polémicas por falta de rigor informativo y manipulación. Hace dos semanas, el exministro Eduardo Serra abandonó el plató en directo porque el programa -dijo- “era un linchamiento contra el PP”, sugiriendo que había sido engañado por Javier Ruiz al invitarle a hablar de Ucrania. “Te dije que yo no era militante del PP”, le espetó desvelando sus conversaciones previas.

Este viernes pasado, Javier Ruiz atribuyó el 7,4% de inflación desbocada de febrero en España a la guerra de Ucrania que empezó el día 24, cuatro días antes de acabar el mes. Literalmente, y sobre un gráfico confuso visualmente y de dudoso rigor, Javier Ruiz dijo: “Se ha calentado tanto este conflicto [Ucrania] que los precios se han disparado [en febrero, en España] a niveles de 1989”. Javier Ruiz ‘olvidó’ la posible responsabilidad de la gestión económica del gobierno de Pedro Sánchez.

Su afirmación no ha pasado desapercibida a economistas como Juan Ramón Rallo que, en su canal de Youtube, ha denunciado el “ejercicio propagandístico” y de “blanqueamiento” del periodista de la Ser en TVE. Recuerda que la guerra de Ucrania empezó el día 24 y que los precios del gas y el petróleo se dispararon después de las sanciones económicas internacionales impuestas a Rusia los días 26 y 27 de febrero, que, a su vez, no se hicieron efectivas hasta el lunes 28 de febrero, último día del mes.

Rallo recuerda también a Javier Ruiz que el alto nivel de inflación en España viene de hace meses y que los precios en diciembre y enero ya superaban el 6%. De manera que “por pura lógica y bajo el supuesto erróneo de que el 7,4% de inflación en febrero se debiera a la guerra, en realidad solo sería atribuible al conflicto un 1%”. El economista constata que la guerra influirá -por supuesto- en los precios, pero que su efecto no puede aún calibrarse. Aunque Javier Ruiz ya dictó su sentencia en TVE: el gobierno de Sánchez nada tiene que ver.

¿Amiguismo y corrupción?

Con todos los datos, y ante la baja audiencia del programa, el sindicato USO señalaba hace unos días: “El programa es impecable en cuanto a la realización técnica (todos los medios y trabajadores son de plantilla de TVE). Así que no nos queda otra salida que pensar que, vista su pésima acogida por parte de la audiencia, lo que falla es la presentación y la exposición de los contenidos. No engancha. No apasiona. No convence. No atrae”. Y se dirigía al presidente de la corporación, José Manuel Tornero: “Señor presidente, no se deje engañar por mercachifles y cantos de sirena y no olvide que difícilmente puede ser considerada, argumentada y justificada como servicio público una oferta que no cumple las expectativas y que el propio público rechaza”. E iba a más: “Si los ciudadanos expresan su opinión no sintonizando nuestra programación (…) se deben rescindir todos aquellos programas que no cumplen con los requisitos establecidos. Lo contrario huele a supuesta prevaricación, posible trato de favor, amiguismo y quizá corrupción”. Y añadía: “RTVE no está para ir recogiendo, por intereses en los que no entramos, lo que otras empresas rechazan o desprecian”.

Los sindicatos progubernamentales en RTVE, CCOO y UGT, defienden, sin embargo, al periodista de la cadena SER pese al coste del programa y sus malos resultados. CCOO denuncia “campañas de acoso contra Javier Ruiz como las ya conocidas contra Jesús Cintora” y UGT muestra su “orgullo” por el programa y dice en uno de sus boletines: “Gracias. ¡Seguir así!”.