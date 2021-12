El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, liderado por Ione Belarra (Podemos), ha recibido un nuevo batacazo judicial. Una de las contrataciones más importantes en relación a sus campañas de publicidad institucional ha sido tumbada por un tribunal administrativo por excluir sin justificación a varias empresas cuya propuesta no gustó en este departamento gubernamental.

Se trata del contrato adjudicado por 357.555 euros bajo el título «Contratación del servicio de creatividad, diseño, realización y producción de una campaña de publicidad institucional Un País que Siempre se Levanta. Agenda 2030, mediante un procedimiento abierto». Es una licitación para grabar un nuevo spot de publicidad institucional al hilo de los célebres y polémicos de «Salimos más fuertes» o «Este virus lo paramos unidos». Los pliegos del contrato indican que el objetivo es que «la necesidad de que la ciudadanía recupere la confianza en el futuro» frente a «un contexto caracterizado por una crisis sanitaria, económica y social de calado». Para recuperar la confianza «necesariamente pasa por la reconstrucción de nuestro país, en la cual es clave la guía que supone la Agenda 2030», indican.

Fuentes cercanas a la adjudicación explican a OKDIARIO que el Tribunal Central de Recursos Contractuales ha estimado el recurso de las empresas que han recurrido, por considerar que no estaba justificada la exclusión de la compañía del procedimiento, y ahora el proceso vuelve al punto anterior a la exclusión. Es decir, la Mesa de Contratación se debe reunir de nuevo para acordar si adjudica este contrato a las compañías excluidas, una de ellas tenía la mayor puntuación, o si por el contrario presenta un nuevo informe para apartarla de nuevo. No obstante, apuntan que no hay más que reseñar: «Todo sigue desarrollándose con normalidad en los cauces habituales de un procedimiento administrativo de estas características», indican.

En octubre, la subdirectora general de Análisis y Estudios para la Agenda 2030 afirmó en un informe que «este centro directivo entiende que la justificación de los costes laborales no queda lo suficientemente acreditada con los datos aportados, sin que se pueda considerar coherente y viable la oferta según las justificaciones realizadas». «El desglose de costes se juzga incompleto, en tanto que mencionan unos costes de producción de publicidad exterior sin proporcionar el coste detallado de esos conceptos, lo que, puesto en relación con el nivel de detalle acreditado para la producción del spot publicitario o de la cuña radiofónica, hace cuestionable el conjunto de la justificación remitida», argumenta el equipo de Ione Belarra para expulsar a las empresas.

Posteriormente, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en una resolución fechada a 10 de diciembre de 2021, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, resuelve «estimar el recurso» interpuesto por las sociedades excluidas.»Se anula el acto recurrido y se retrotraen las actuaciones al momento anterior a la emisión del informe técnico sobre la justificación de la oferta incursa en presunción de anormalidad».

«La motivación para rechazar la oferta carece de la motivación denegatoria precisa, por lo que procede anular la exclusión, a fin de que se emita un informe suficientemente motivado», agregan. «No basta con que el informe técnico suscite dudas sobre la justificación aportada, es necesario que recoja los argumentos que permiten inferir que esa duda es lo suficientemente fundada», resumen.

Extracto de la resolución. (Clic para ampliar)

El gasto de 357.555 euros iba a servir para «aumentar la concienciación de la ciudadanía respecto la idea de que la Agenda 2030 resulta clave y de crucial importancia para lograr un futuro mejor». «La Agenda 2030 se configura como la hoja de ruta urgente que nos guía en el proceso de reconstrucción que estamos comenzando, con la vista puesta en lograr, para el año 2030, un país sostenible y justo socialmente», relatan.

Ideas creativas

La compañía elegida inicialmente presentaba como propuesta la grabación de un vídeo usando «la metáfora de ‘la luz al final del túnel’ y ubicando los Objetivos de Desarrollo Sostenible como horizonte temporal en positivo». «El fin es el de trasladar la idea de que hay un futuro esperanzador», señaló el Ministerio. No obstante, el equipo de Ione Belarra criticaba «la propuesta creativa no aporta ningún elemento de originalidad ni innovación en el mensaje al ser una idea muy manida».

La propuesta excluida con mayor puntuación es un «planteamiento, nudo y desenlace que acompaña al mensaje que se quiere lanzar de un país que se levanta» con una canción. «En lo concerniente a la calidad del concepto, la idea de componer una canción que acompañe a una secuencia de imágenes que va haciendo evolucionar la narración (de una situación mala, a reflexionar y pasar a la acción y lograr un futuro esperanzador), con la metáfora de la luz que entra por la ventana mientras los protagonistas se levantan, es dinámica y refuerza muy gráficamente el mensaje que se quiere enviar», valoró el departamento de Belarra. Ahora, a fuerza del batacazo judicial quizá acaba siendo la propuesta final.