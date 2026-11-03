Tomás Gómez, ex secretario del PSOE de Madrid, sobre Pedro Sánchez: «Si cesa a Óscar Puente está asumiendo la responsabilidad política»

Tomás Gómez, ex secretario general del PSOE de Madrid, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) del pasado miércoles 28 de octubre. Lo anterior tuvo lugar en el programa Horizonte de Cuatro, donde cuestionaba la respuesta del Gobierno y sostuvo que sus prioridades están más relacionadas con el calendario electoral que con asumir responsabilidades políticas.

Gómez dirigió sus críticas al presidente y al ministro de Transportes, Óscar Puente, afirmando: «Pedro Sánchez no va a cesar a Óscar Puente tras el accidente de Urda porque si lo hace está asumiendo la responsabilidad política».

El que fue militante del PSOE enfatiza que Sánchez no cesará al ministro porque de hacerlo supondría reconocer responsabilidades de la gestión de la crisis. «Si le cesa o dimite, está asumiendo la responsabilidad política y, por lo tanto, no va a permitirlo», señaló.

La crítica de Gómez

Durante su intervención, Gómez recordó las incidencias en Cercanías y en la alta velocidad y defendió que las deficiencias deben analizarse como un problema del sistema y no como un episodio aislado. También afirmó que «España ha dejado de funcionar» y acusó al Ejecutivo de centrar la atención en el error humano para eludir responsabilidades.

La continuidad de Óscar Puente

Esta polémica sitúa a Sánchez ante una decisión complicada que se resume en mantener el cargo de Óscar Puente o introducir cambios en el ministerio. Actualmente, continúan las investigaciones y queda por esclarecer qué ocurrió y si existieron fallos técnicos, organizativos o de supervisión.

Unas declaraciones que abren el debate sobre la gestión ferroviaria y la responsabilidad de cada organismo o cargo, que se acabará determinando con las pruebas y las conclusiones oficiales.