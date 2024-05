La intención de Pedro Sánchez de silenciar a la prensa libre a la que sitúa en la máquina del fango (ni siquiera la expresión es suya, sino robada a Umberto Eco) está empezando a levantar las primeras críticas en la prensa internacional. El diario más influyente de Reino Unido, The Times, asegura que Pedro Sánchez «amenaza con reforzar el control de los medios de comunicación, culpándoles de incitar a un juez, mediante sus publicaciones, «a abrir una investigación penal sobre las finanzas de su esposa».

Asegura The Times que «Pedro Sánchez amenaza con frenar a los medios de comunicación por las acusaciones de corrupción contra su esposa». Relata que el presidente español dijo que «la apertura del caso contra Begoña Gómez, quien presuntamente utilizó su cargo para tráfico de influencias», lo ha llevado a decir que «va a tomar medidas enérgicas contra la máquina del fango de derecha». Y añade el que «la medida forma parte de lo que ha llamado regeneración democrática».

El periódico británico se hace eco de que «Sánchez dijo el martes en una entrevista radiofónica que quiere abordar los sitios web y páginas digitales, a los que se refirió como ‘pseudomedios’, que ‘afectan a todas las democracias’».

«Cuestionando la ‘transparencia’ de las finanzas de los sitios web, afirmó que reforzaría la ley que regula la financiación pública de los medios de comunicación».

Un buen número de medios de comunicación europeos, y no solo conservadores, opinan que Sánchez ha crispado aún más a España. El Financial Times, el diario más influyente de Europa, asegura que Sánchez ha agravado «el debate hiperpersonalizado sobre su integridad». Añade que «culpó a sus oponentes de derechas de ser la raíz del problema, y no reconoció la capacidad de su propio bando para escupir bilis», subraya y habla a la vez de la «desacertada protesta unipersonal de Pedro Sánchez».

La BBC cree que su comportamiento «corre el riesgo de ahondar el cisma entre izquierda y derecha».

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este lunes que su «única autocrítica es no haber actuado antes ante el problema de los digitales y las webs». Así se manifestó al ser preguntado si no debía hacer ninguna autocrítica. De esta forma, horas después de concluir su paripé con el amago de dimisión, Pedro Sánchez dejó la puerta abierta a cerrar e ilegalizar medios de comunicación críticos con el Gobierno.

El jefe del Ejecutivo, en una entrevista-masaje en TVE tras ofrecer una comparecencia sin preguntas al mediodía, dijo que defiende «la libertad de prensa, pero no los bulos ni la desinformación». «Los criterios sobre los que debemos trabajar son la legalidad, todas las medidas tienen que ser legales y transversales, contar con gente de izquierdas, de derechas, nacionalistas», aseveró, dejando la puerta abierta a legislar en el futuro para cerrar medios que no sean afines.

Pedro Sánchez dio que esto «es algo que nos afecta a todos y que sea de una aplicación universal». No obstante, declaró que «la máquina del fango tiene como objetivo situarme como enemigo público número 1». En este sentido, el presidente dijo estar «dispuesto a liderar la regeneración democrática». Eso sí, matizó que no quiere «monopolizarla».