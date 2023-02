Tezanos monta un CIS sobre la violencia sexual contra las mujeres ¡y no pregunta por la Ley Montero!

En plena polémica por la Ley del sólo sí es sí, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que dirige José Félix Tezanos, ha publicado este miércoles una encuesta con el título La violencia contra las mujeres que, sin embargo, no incluye pregunta alguna sobre la norma que ha provocado ya más de 400 rebajas de condena a agresores sexuales y una treintena de excarcelaciones.

La llamativa encuesta se da a conocer en una semana crítica en el Gobierno de coalición por esta ley, impulsada por los ministerios de Igualdad y Justicia, y que ha tenido fatídicas consecuencias. La propuesta de reforma que el PSOE ha registrado en el Congreso cuenta con el rechazo total de Podemos, y la tensión entre los socios es máxima. Esa revisión, en cualquier caso, no evitará que sigan produciéndose rebajas de condenas y salidas de prisión de delincuentes sexuales. Una cascada que se inició ya a finales de noviembre.

La encuesta se realizó entre los días 20 y 25 de enero, es decir, antes de que los socialistas presentasen en solitario su propia iniciativa para aumentar las penas por delitos sexuales, pero cuando ya llevaban semanas negociando con Podemos.

El sondeo del CIS pregunta, por ejemplo, por la opinión de los entrevistados ante determinados comportamientos de tipo sexual que pueden producirse en Internet y las redes sociales. También se plantea si el aumento de las noticias sobre agresiones y violencia sexual se debe a un incremento de los casos o a que se publican y salen a la luz en mayor medida, o «por el principal motivo por el que algunos hombres agreden sexualmente a las mujeres». En este punto, la mayoría apunta a los «problemas mentales» como principal razón de las agresiones. El sondeo plantea como posibles causantes de estos delitos el «excesivo libertinaje» o que «vivimos en una sociedad patriarcal».

Sobre otras cuestiones, un 41,1% de los encuestados responde que el lugar en el que se producen con mayor frecuencia las agresiones sexuales contra las mujeres es el hogar, seguido de los lugares de ocio nocturno, fiestas y festivales (40,9%).

Además, en relación a las situaciones que pueden ser consideradas «acoso sexual» en el ámbito laboral, resulta llamativo que un 46,7% rechaza que los «chistes o bromas insultantes sobre la mujer en general» se califiquen como tal, frente a un 49 % que defiende lo contrario.

Destaca también que el 59,6% considera que las mujeres que sufren una agresión sexual denuncian «en pocas ocasiones», siendo la principal razón, con mucha diferencia, el «miedo al agresor» (45,1%).

Polémica

Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, Pedro Sánchez ha afirmado que él tiene «por costumbre dar la cara y asumir las responsabilidades de las acciones» de su Gobierno tanto cuando «aciertan» como cuando no «aciertan», aunque sin hacer mención a la polémica ley. La crisis, no obstante, no ha provocado ninguna dimisión en el Ejecutivo.

La portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha atacado al socialista por las consecuencias de la norma, asegurando que preside un Gobierno que parece de «ciencia ficción» pero no «dimite «nadie». Los populares llevan semanas pidiendo la dimisión o destitución de la ministra de Igualdad, Irene Montero, y apuntan al presidente del Gobierno como máximo responsable de lo que ha sucedido.

«Presume de presidir el Gobierno más feminista de la historia de la democracia. Falso. Preside el Gobierno más sectario de la historia de la democracia. No se quede corto, pida disculpas, rectifique y déjese ayudar por el PP. Es su soberbia la que le impide ser feminista de verdad», ha espetado a Sánchez.

Cabe recordar que, como publicó OKDIARIO, un informe del Ministerio de la Presidencia alertó ya en septiembre de 2020 sobre la rebaja de las penas. Pese a ello, Sánchez aprobó la ley en el Consejo de Ministros, sólo unos meses después.