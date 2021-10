¿Cómo es la vida en el País Vasco diez años después del comunicado de ETA poniendo fin a los atentados? ¿Hay libertad real? ¿Qué saben los jóvenes vascos de ETA, sus crímenes y sus víctimas? ¿Quién está ganando la batalla del relato?

«El relato que ha vencido es el de ETA. El relato en la calle es el relato de ETA», afirma con toda claridad Teo Uriarte, ex miembro de la banda terrorista. Uriarte no tiene duda y nos deja boquiabiertos con la historia de una alumna suya: «Estaba ayudando a una estudiante de Historia a hacer una tesina y a lo largo de la tesina, salió la historia de que su tío había muerto. Ella me dice: cuando a mi tío lo mató la policía… Pero su tío era amigo mío… Y yo le dije… Oye, no, no. A tu tío no lo mató la policía. Lo mató ETA. Esa muchacha tenía 23 ó 24 años y había vivido toda su vida creyendo que a su tío lo había matado la policía. Sus padres no habían tenido el valor de decirle que a su tío lo había matado ETA y no la policía». «Esa es la sociedad que tenemos», dice Teo Uriarte.

«Esto es muy frecuente», señala. «Es muy frecuente que los jóvenes confundan los hechos y que se diga con una frivolidad enorme que tal o cual cosa fue la policía. No, no, joven… tienes que responderle. Eso lo hizo ETA. A tal cocinero o a tal industrial lo mató ETA, no lo mató la policía. Y eso es frecuente», denuncia Uriarte. «Pero no te puedes poner a discutir con ellos sobre esto porque puede ser peligroso».

ETA ya no mata, pero aquí es donde aún entra el factor miedo que ETA-Bildu siguen imponiendo en los bares, las calles y los pueblos del País Vasco: «Si existe convivencia -afirma- es porque la sociedad no nacionalista está muy callada. Tenemos nuestros ámbitos, nuestras comidas de amigos… pero son comidas de resistentes con cierto carácter de clandestinidad. Estuve en la clandestinidad -sonríe- con El Caudillo y estamos casi en la clandestinidad ahora».

El miedo sigue, incluso, a lo más nimio, como celebrar a gritos un gol de la selección española. «El otro día fui yo el único en mi barrio. O no digamos ya, en una conversación de bar, decir la palabra España o no referirse despectivamente a alguna ciudad española», afirma. Por eso, repite que «el relato lo ha ganado ETA, aunque en la intimidad la gente lea la novela Patria o vea algún documental crítico con ETA».

Una sociedad vasca, igual que cuando ETA mataba, que se muestra indiferente: «Dos concejales del PP han sido golpeados recientemente y la gente pasa olímpicamente de lo que es una agresión contra la mínima convivencia política de cualquier sociedad. Pero, sin embargo, toda la sociedad estuvo el otro día pendiente de Otegi repitiendo una argumentación falsaria que todos sabemos desde Goebbels que repitiéndola una y otra vez se convierte en verdad». Uriarte cree que este blanqueamiento de ETA ocurre «no con la complicidad sino con el empuje y el impulso del gobierno Sánchez».

Por eso, dice, con la ‘Memoria Democrática’ se pretende edulcorar a ETA haciendo creer a los más jóvenes que nació para luchar contra el franquismo. Uriarte, que vio, nacer al monstruo de ETA, recuerda la falsedad de esa idea: «ETA era nacionalista y nació para la independencia del País Vasco. Y se hubiera levantado, igualmente, contra un Frente Popular en una III República. Lo que quería era la independencia. ETA fue más cruel -señala- con la democracia que con el franquismo».