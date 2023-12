La plataforma digital de la televisión pública catalana, 3CAT, en la que se vuelcan contenidos de TV3, ha informado este lunes en redes sociales de la emisión nuevos capítulos de su programa ElPuntD3Cat con un vídeo titulado Cómo hacer una felación de 10.

En dicho vídeo se explica que «el sexo oral es una de las prácticas con la que más se puede gozar si te excita dar placer a la otra persona». Usando un plátano como si fuera un pene y en otras ocasiones un símbolo fálico en un rodillo de trabajar barro, un actor, suponemos, practica con imágenes bastante explícitas fases de una felación con dicho plátano. En otro momento se dice que «no hace falta pasar todo el pene por la boca para hacer una buena mamada».

El vídeo de TV3 también explica qué se puede hacer «con las manos durante la felación», y hace recomendaciones según las preferencias de quien la practica, asegurando que debe hacerse todo aquello que no haga sentir cómoda a la persona actora. «Si no te agrada hacerlo así, no has de hacerlo». Como ejemplo de lo que no se debe practicar si uno a uno le desagrada, el vídeo sostiene, que en «el momento de la eyaculación no se debe tragar el semen si no se quiere».

👅 Si t’excita donar plaer a l’altre, el sexe oral és una de les pràctiques amb les que podeu gaudir més! Nous capítols d’#ElPuntD3Cat a la plataforma 3Cat pic.twitter.com/m6Pikr4bY5 — 3Cat (@som3cat) December 18, 2023

Chiste sexual sobre la Reina

No es la primera vez que TV3 se topa con la polémica a cuenta de una «felación». En noviembre de 2021, la plataforma en defensa de los valores de la monarquía española, Concordia Real Española, denunció a dos cómicos, Jair Domínguez y el actor Lluís Jutglar Calvés -conocido como Peyu- por hacer chistes sexuales sobre la reina Letizia y la princesa Leonor. Estos chistes fueron censurados por TV3, pero Lluís Jutglar (Peyu) subió el fragmento del programa a las redes sociales para denunciar la censura que había realizado la televisión autonómica. «La dirección de la cadena nos ha dicho que el gag es machista y una televisión pública no puede emitirlo», señaló el cómico.

La broma en cuestión se desarrolló de la siguiente manera:

-Jair Domínguez: «Dime algo, de rico, ¿qué te gustaría hacer?».

-Peyu: «Que me la chupe Letizia Ortiz».

-Jair Domínguez: «¡Oh, no puede ser! Eso es poco de ricos.. Si me hubieras dicho la hija… Bueno la hija es excesivo».

En otro programa, mostraron su disposición a exhibir una esvástica nazi antes que una bandera de España. Esta escena perteneció al capítulo en el que se trata de enseñar «cómo colgar un cuadro y cómo construir un gimnasio infantil».

En un momento del programa, ambos empezaron a hablar de la cinta que «se le pone a las rosas de Sant Jordi», mostrando una que tiene la bandera autonómica de Cataluña. Domínguez afirmó que esta cinta puede llevar la bandera «de Cataluña, el Betis o una esvástica» a lo que Peyu respondió con un «libertad de expresión, lo que queráis, mientras no sea una bandera española».

La asociación Hablamos Español presentó una denuncia ante la Fiscalía de Barcelona al considerar que los hechos denunciados «pueden ser constitutivos de un delito de odio».