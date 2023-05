La campaña electoral está dando para muchas anécdotas, algunas divertidas y otras no tanto, como los casos de violencia que han protagonizado grupos de extrema izquierda; pero la sinceridad desarmante del candidato socialista a la Región de Murcia, José Veléz, es sin duda uno de los momentos de la campaña. Vélez fue Delegado del Gobierno en la Región de Murcia hasta el pasado mes de abril, dejando su puesto para centrarse en una campaña para la que, de cara a los futuro votantes, tiene una única petición: «Que me dejen engañarles cuatro años a mí. Que me dejen engañarles».

Así se ha pronunciado en su intervención en un noticiero de La 7, la televisión pública de la Región de Murcia, afirmando que los ciudadanos ya han sido engañados 28 años, y que ahora es su momento, al menos durante cuatro años. Vélez cree que los murcianos han sufrido muchos embustes durante los años de gobierno del PP, y tiene que haber una alternancia lógica en el ejercicio de la política vista como un entramado de engaños. «Yo les aseguro que se van a ver con un presidente que cumple sus compromisos, y entonces se darán cuenta que hay otra forma de hacer política, que es respetando a los ciudadanos y ciudadanas (sic)», ha añadido el candidato.

El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, afirmó que «la Región de Murcia es la comunidad que mayor crecimiento económico ha registrado desde la pandemia», ya que cerró 2022 con un PIB 2,84 puntos superior al de 2019, «y ello se debe a que las medidas para consolidarnos como un espacio de libertad económica están dando resultado».

López Miras y el agua

«En España hay agua para todos», afirma Fernando López Miras. «Pero necesitamos -añade- un gobierno central, que es el competente, que escuche a todos y sepa repartir el agua que hay entre todos». Acusa al PSOE de usar el agua para enfrentar a los españoles y recuerda lo que hizo Zapatero derogando en 2004, nada más llegar a Moncloa, el Plan Hidrológico Nacional aprobado por Aznar con un amplio consenso nacional. «Lo que no puede ser es que llevemos 20 años sin un Plan Hidrológico Nacional. Feijóo hará un Plan Hidrológico Nacional basado en un Pacto Nacional del Agua. Basado en el consenso entre todos los territorios de España».