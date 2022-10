Los socios de Sánchez le exigen un golpe legislativo para renovar el CGPJ sin mayoría cualificada

Una reforma exprés de la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en tiempo récord, sin consenso y sin el control de los órganos constitucionales. Es la fórmula que los partidos que apoyan al Gobierno proponen para asaltar el Poder Judicial tras el rechazo del PP a alcanzar un acuerdo con Pedro Sánchez mientras éste negocia la reforma de la sedición con ERC.

La presión sobre Sánchez para recuperar la proposición de ley que en su día ya formularon socialistas y morados, y que se acabó retirando para dar margen a la negociación, va en aumento. El portavoz parlamentario de Podemos, Pablo Echenique, ha exigido al socio mayoritario del Gobierno que dé «un golpe en la mesa» tras la «enésima excusa» del PP para bloquear la renovación del CGPJ.

Ese movimiento que reclama Echenique va en la línea de adoptar la «única solución posible»: cambiar el sistema de elección para que 12 vocales se elijan por mayoría absoluta en lugar de por tres quintos del Congreso.

Se trata de un movimiento polémico, que en su momento ya fue criticado por las instituciones europeas. Tanto que el portavoz de Justicia de la Comisión, Christian Wigand, alertó de que «es importante que cuando un Estado miembro reforma su sistema judicial se lleven a cabo las consultas necesarias con todos los actores relevantes, incluida la Comisión de Venecia y la oposición». Bruselas pidió al Ejecutivo despolitizar el sistema de elección de los jueces.

Pero poco importan esas recomendaciones en Moncloa. Pesan más las exigencias del portavoz de Podemos y las palabras de varios analistas cercanos a la izquierda que ha hecho suyas el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

En una entrevista radiofónica, el negociador socialista ha revelado que su partido piensa en esto cómo opción para el desbloqueo. Según Bolaños, al situarse las negociaciones para renovar el CGPJ de nuevo en un punto muerto, «tenemos que pensar si puede haber alguna opción».

Y esa opción alternativa no es otra que la de asaltar el poder judicial por vía de una reforma exprés de la ley. El responsable del Gobierno de las Relaciones con las Cortes no ha descartado recuperar la controvertida propuesta de Podemos y PSOE para rebajar la mayoría necesaria en el Congreso y no depender así del PP.

Los dos socios de Gobierno, que tienen el control de la Mesa y cuentan con la mayoría simple de la Cámara, tienen en su mano la posibilidad de agilizar los plazos de modo que la iniciativa sea aprobada en «dos meses» y permita así renovar el CGPJ, dando entrada a vocales respaldados por Podemos, algo que el PP rechaza de plano por los constantes ataques de los morados al Estado de Derecho y a la Monarquía parlamentaria. «El actual CGPJ es fruto de una mayoría parlamentaria que ya no existe», aseguran fuentes de la formación morada.